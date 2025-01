Livorno 7 gennaio 2024 Lotteria Italia 2024, Toscana: nessun premio di prima categoria ma la regione si ‘consola’ con vincite che sfiorano il milione

ROMA – Nessun premio di prima categoria per l’edizione 2024 della Lotteria Italia ma la Toscana può festeggiare comunque.

Nella regione sono stati infatti staccati oltre 600mila biglietti, con una percentuale del +29,7% rispetto a un anno fa: un dato, scrive Agipronews, che è in linea con la crescita avvenuta in tutta Italia (+29,3%).

Non solo: nella regione del centro Italia i premi di seconda, terza e quarta categoria, sommati, sfiorano comunque il milione di euro (per la precisione, sono 970mila).

Le province di Firenze e Siena fanno da traino: i quattro premi di seconda fascia (da 100mila euro l’uno) sono stati infatti centrati a Greve in Chianti (FI), Montepulciano (SI), Rapolano Terme (SI) e a Lastra a Signa (FI).

Discorso simile per i cinque premi da terza categoria da 50mila euro l’uno, che sono stati vinti a Sesto Fiorentino (FI), Monteroni di Arbia (SI), Arezzo, Firenze e Fucecchio (FI).

Grande successo in Toscana anche per i premi di quarta categoria, tornati per questa edizione della Lotteria Italia: nella regione sono stati infatti ben sedici i tagliandi da 20mila euro l’uno, per un totale di 320mila euro.