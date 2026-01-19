Home

19 Gennaio 2026

Lotterie di beneficenza e “Teddy Bear Toss”, iniziative benefiche di grande successo

Livorno 19 gennaio 2026 Lotterie di beneficenza e “Teddy Bear Toss”, iniziative benefiche di grande successo

Oltre che per i successi sul campo, la Pallacanestro Don Bosco si è sempre distinta per le sue iniziative di beneficenza; è successo anche in questa stagione agonistica con la duplice iniziativa messa in atto dalla società rossoblu. Prima con la lotteria benefica a favore della comunità di Sant’Egidio che ha permesso di raccogliere una somma di 500 euro, e poi con la giornata dedicata alla raccolta di peluche da donare poi ai bambini più bisognosi.

Due iniziative che hanno avuto un grande successo, grazie anche al gran cuore di tutta la famiglia rossoblu, composta non solo da dirigenti, staff ed atleti, ma anche da tutte le famiglie che gravitano nell’orbita della Pallacanestro Don Bosco.

Iniziative che hanno richiesto un grande sforzo organizzativo, ma di grande soddisfazione, come racconta la lettere di ringraziamento inviata alla Pallacanestro Don Bosco da parte della comunità di Sant’Egidio, parole che hanno regalato alla società tanta, tanta emozione ed altrettanto orgoglio, così come gli occhi felici dei bambini bisognosi ai quali sono stati consegnati i peluche.

Insomma, due iniziative di grande successo che la Pallacanestro Don Bosco intende condividere con tutta la grande famiglia rossoblu.