Cronaca

2 Agosto 2024

Lotto: a Livorno vincita da oltre 108mila Euro

Livorno 2 agosto 2024 – Lotto: a Livorno vincita da oltre 108mila Euro

Grande festa a Livorno grazie alla fortuna sfacciata di un giocatore del Lotto. Durante il concorso di giovedì 1° agosto, un fortunato partecipante ha vinto il premio più alto della giornata, portandosi a casa ben 108.696 euro. La straordinaria vincita è stata ottenuta grazie alla cinquina simbolotto.

Secondo quanto riportato da Agipronews, la Toscana è stata la protagonista di questo concorso, dimostrando ancora una volta che la dea bendata può colpire in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.

Il concorso del Lotto del 1° agosto non è stato generoso solo con il giocatore livornese. In tutta Italia, infatti, sono stati distribuiti premi per oltre 6,7 milioni di euro. Dall’inizio dell’anno, il Lotto ha assegnato complessivamente più di 766 milioni di euro, confermando la sua popolarità e il suo impatto significativo tra i giocatori.