9 Dicembre 2025

Lotto, colpo da oltre 216mila euro a Porto Azzurro

Porto Azzurro (isola d'Elba, Livorno) 9 dicembre 2025

La Toscana festeggia con il Lotto. Come riporta Agipronews, colpo grosso da oltre 216mila euro a Porto Azzurro, in provincia di Livorno, nell’estrazione di venerdì 5 dicembre: il premio più ricco della giornata è stato realizzato con una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla ruota di Palermo e una giocata Lottopiù da 4 euro in un punto vendita sulla Strada Provinciale Est. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 8,2 milioni di euro, per un totale di 1,2 miliardi di euro da inizio 2025.