25 Giugno 2025

Bibbona (Livorno) 25 giugno 2025 Lotto fortunato, a Bibbona due vincite da quasi 10mila euro

Tripla fortuna nell’estrazione del 24 giugno: oltre 29mila euro vinti tra Bibbona e Borgo San Lorenzo

Bibbona – Il Lotto sorride alla Toscana, e in particolare alla provincia di Livorno. Nell’estrazione di martedì 24 giugno, come riporta Agipronews, la dea bendata ha fatto tappa a Bibbona, dove sono stati centrati due colpi da quasi 10mila euro ciascuno, per un totale di circa 20mila euro vinti nella sola località di via Aurelia.

La serie di vincite non si è fermata qui. A completare la tripletta toscana è arrivata anche una vincita da oltre 9mila euro a Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, in via del Canto. Il bottino complessivo per i tre fortunati ammonta a più di 29mila euro.

Il concorso del 24 giugno ha distribuito in tutta Italia premi per un totale di 6,4 milioni di euro. Da inizio 2025, il totale dei premi assegnati con il gioco del Lotto ha già raggiunto i 649,3 milioni di euro, confermando il trend positivo e l’interesse sempre vivo dei giocatori.

Per i centri toscani coinvolti è una giornata da ricordare, con la speranza che la buona sorte possa ancora una volta bussare alle porte della regione.