Rio (Isola d’Elba, Livorno) 7 gennaio 2024 Lotto, Toscana: colpo da 37.500 euro a Rio (LI)

Il Lotto è andato a segno in Toscana. Come riporta Agipronews, la vincita più alta dell’estrazione di venerdì 3 gennaio 2025, è stata infatti un colpo da 37.500 a Rio, in provincia di Livorno, grazie a una quaterna e quattro terni sulla ruota di Genova.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 6 milioni di euro, per un totale di oltre 17 milioni di euro da inizio 2025.