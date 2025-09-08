Lotto, vinti 32mila euro a Castagneto Carducci
Esulta la Toscana grazie al Lotto. Come riporta Agipronews, colpo da oltre 32mila euro, nell’estrazione di sabato 6 settembre, a Castagneto Carducci, provincia di Livorno.
La vincita è stata realizzata in un punto vendita di Via Aurelia Serristori, grazie a un terno e tre ambi sulla ruota di Bari, con una giocata da 10 euro.
L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 14,4 milioni di euro, per un totale di 893,7 milioni di euro da inizio 2025.