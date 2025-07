Home

Cronaca

Aree pubbliche

Lotto Zero, Aci: necessità conclamata non solo per la Toscana, tutti devono portare il proprio contributo affinché venga realizzato

Aree pubbliche

27 Luglio 2025

Lotto Zero, Aci: necessità conclamata non solo per la Toscana, tutti devono portare il proprio contributo affinché venga realizzato

Livorno 27 luglio 2025 Lotto Zero, Aci: necessità conclamata non solo per la Toscana, tutti devono portare il proprio contributo affinché venga realizzato

La realizzazione del lotto Zero porterebbe vantaggi su tutto il territorio toscano, favorendo una mobilità su gomma mortificata dal tracciato della vecchia Aurelia.

Sull’importanza dell’opera è inutile discutere, – commenta Aci Livorno che prosegue – così come è inutile portare avanti un approccio politico addossando colpe e ritardi ai vari governi di turno.

Quello che è stato è stato, gli errori fatti sono sul tavolo, ma non possiamo sempre rifarci a questi per giustificare quello che non viene fatto adesso.

L’importante è che tutti gli attori di questa vicenda facciano sinergicamente la loro parte per le capacità che hanno e per il ruolo che rivestono.

La mobilità non veste bandiere e non ha collocamenti politici; è un campo tecnico e come tale va trattato.

Partendo, come detto, dal presupposto che la realizzazione del Lotto Zero sia una necessità conclamata per l’Italia e non solo per la Toscana, tutti devono portare il proprio contributo affinché venga realizzato.

Il merito sarà di tutti, o se qualcuno vuole farselo proprio poco importa; quello che preme è il bene del comparto “mobilità” che, come precedentemente ricordato, non ha collocazioni politiche ma tecniche.

ACI non si tirerà certo indietro nello sforzo sinergico che verrà messo in campo, come del resto ha sempre fatto, perché, a guardar bene, è l’unico soggetto non schierato politicamente, come è sempre stato

Lotto Zero, Aci: necessità conclamata non solo per la Toscana, tutti devono portare il proprio contributo affinché venga realizzato