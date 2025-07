Home

Lotto Zero Livorno, il PD attende il voto in Parlamento sulle sue proposte

3 Luglio 2025

Livorno 3 luglio 2025 Lotto Zero Livorno, il PD attende il voto in Parlamento sulle sue proposte

“È sempre più evidente che il Partito democratico, a tutti i suoi livelli, abbia fatto davvero bene a riportare al centro del dibattito politico la questione del Lotto Zero. Un tema che negli ultimi tempi si era purtroppo affievolito, complice anche l’assoluto disinteresse mostrato dal Governo nazionale e dalle forze politiche di centrodestra che lo sostengono. Il Partito Democratico ha scelto di non arrendersi a questo atteggiamento, elaborando atti concreti e puntuali da portare all’attenzione del Parlamento” dichiara in una nota Francesco Gazzetti, responsabile infrastrutture Pd Toscana.

“I nostri parlamentari, nello specifico, presenteranno un ordine del giorno a prima firma Simiani che rappresenta un’opportunità importante per chiarire e rendere pubbliche le diverse posizioni in campo.

Un’occasione per rilanciare un confronto politico che sia costruttivo, trasparente e concreto e che trae forza sia dall’ascolto del territorio che dal lavoro svolto in questi anni dalla Regione e dal Consiglio regionale che non hanno mai smesso di richiamare l’attenzione sull’importanza del Lotto Zero” prosegue Gazzetti. “Un ringraziamento va anche a chi sta contribuendo a tenere viva questa tematica.

Ci riferiamo agli organi d’informazione che stanno svolgendo un’opera fondamentale, dando spazio anche alle riflessioni che arrivano dalle nostre comunità.

Ecco perché, in questo senso, vogliamo ringraziare l’associazione culturale ‘Per la Rinascita di Livorno’ per il contributo che ha offerto in queste ore. Un intervento che conferma quanto sia stato giusto accendere i riflettori sul Lotto Zero. Condividiamo sia il richiamo alla concretezza che le analisi dell’associazione che colloca la rilevanza dell’opera anche e soprattutto in una visione più ampia di sviluppo infrastrutturale toscano. Una riflessione che sottoscriviamo con forza, rivendicando con orgoglio come gli interventi citati nel descrivere il contesto generale nel quale il Lotto Zero si deve ‘leggere’ e collocare, vedano già attivi importanti investimenti da parte della Regione Toscana”.

“Va però rilevato, con amarezza, che su nessuna di queste opere si è mai registrato il sostegno concreto e formale da parte delle forze di centrodestra a livello regionale: nessun atto di finanziamento ha mai ricevuto il loro voto favorevole. P

er quanto riguarda il Corridoio Tirrenico ci sono, purtroppo, da registrare anche le non scelte del governo nazionale” aggiunge Gazzetti. “Proprio per questo la proposta sul Lotto Zero può rappresentare davvero un momento importante per lanciare un segnale unitario.

È l’auspicio non solo dell’associazione “per la Rinascita di Livorno” ma è anche la nostra speranza : ecco perché attendiamo con grande interesse il dibattito ed il voto parlamentare sul nostro ordine del giorno sul Lotto Zero. Sarà questa l’occasione per verificare i reali orientamenti delle forze politiche di centrodestra che saranno chiamate ad esprimersi, attraverso il nostro ordine del giorno, proprio sulla richiesta al Governo nazionale di finanziare sia l’aggiornamento del progetto che la realizzazione dell’opera”.

“Questa occasione, offerta dal Partito democratico, può e deve essere un’opportunità, offerta a tutti per abbandonare le polemiche sterili e concentrarsi invece su ciò che serve davvero al territorio. È il momento della responsabilità e dei fatti. Ci aspettiamo che tutte le forze politiche sappiano essere all’altezza di questa sfida” conclude Gazzetti.

