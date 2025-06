Home

Cronaca

Aree pubbliche

Lotto zero, Pd chiede 10 milioni al Governo. Gazzetti: “Progetto strategico”

Aree pubbliche

13 Giugno 2025

Lotto zero, Pd chiede 10 milioni al Governo. Gazzetti: “Progetto strategico”

Livorno 13 giugno 2025 Lotto zero, Pd chiede 10 milioni al Governo. Gazzetti: “Progetto strategico”

Lotto Zero Livorno, Gazzetti (Pd): “Progetto strategico: il governo accolga l’emendamento dei deputati Pd toscani e metta a disposizione 10 milioni per la progettazione del nuovo collegamento stradale tra Maroccone e Chioma”

“Sul progetto del Lotto Zero serve passare dalle parole ai fatti. Ecco perché il Partito Democratico ha deciso di rilanciare con forza anche questo tema che è assolutamente strategico.

Lo abbiamo fatto grazie ai nostri deputati, depositando un apposito emendamento al decreto infrastrutture nel quale si chiede al Governo di mettere a disposizione 10 milioni di euro per la progettazione dell’opera, primo passo per inserire nel ‘Contratto di Programma di Anas’ questa nuova infrastruttura. Ringrazio l’onorevole Marco Simiani per aver curato, d’intesa con il segretario regionale Emiliano Fossi e tutte e tutti i nostri deputati, anche questo provvedimento.

La richiesta trova fondamento negli atti approvati in questi anni in Consiglio regionale, presentati con le prime firme dei consiglieri del territorio. Ma anche e soprattutto nelle continue e costanti richieste avanzate dalla Giunta regionale che ha sempre, grazie all’attenzione del presidente Eugenio Giani e dell’assessore Stefano Baccelli, evidenziato al governo l’importanza della realizzazione di quest’opera per un nuovo collegamento stradale tra Maroccone e Chioma a Livorno.

Adesso la maggioranza di centrodestra che guida, pro tempore, il Paese ha la possibilità di far vedere se crede nel Lotto Zero oppure no. Sarà un modo per capire se davvero si vuole passare dalle parole ai fatti” così in una nota Francesco Gazzetti, responsabile infrastrutture del Pd Toscana.