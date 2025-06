Home

Lotto zero, PD: "il centrodestra al governo, passi dalle polemiche ai fatti"

24 Giugno 2025

Lotto zero, PD: “il centrodestra al governo, passi dalle polemiche ai fatti”

Livorno 24 giugno 2025 Lotto zero, PD: "il centrodestra al governo, passi dalle polemiche ai fatti"

Lotto Zero Livorno, Simiani e Gazzetti (Pd): “Ruolo chiave del Partito democratico per riportare al centro del dibattito il tema di un’opera fondamentale per l’intera costa toscana, non solo per Livorno. È necessario che Forza Italia, come tutto il centrodestra al governo, passi dalle polemiche ai fatti”

“Serviva davvero l’azione del Partito democratico per riportare al centro del dibattito il tema Lotto Zero, un’opera fondamentale per Livorno e l’intera costa toscana che le attuali forze di governo nazionale avevano completamente dimenticato e lasciato da parte.

L’ultima presa di posizione di Forza Italia trasuda proprio tutto l’imbarazzo per questa clamorosa dimenticanza, segno evidente dell’incapacità del centrodestra di offrire alle nostre comunità un supporto vero e concreto. Sarebbe per noi facilissimo ricordare che evocando fatti avvenuti nel 2011 si tira in ballo le pesanti responsabilità dell’allora governo Berlusconi ma non ci interessa scendere su questo piano. Siamo nel 2025 e ci piace invece parlare delle responsabilità che intendiamo assumerci noi, adesso.

Ecco perché sul Lotto Zero chiediamo a Forza Italia, così come a tutto il centrodestra, di passare dalle polemiche alle azioni concrete. Per farlo invitiamo tutte le forze politiche a sostenere l’ordine del giorno presentato dai nostri parlamentari” dichiarano congiuntamente il deputato dem Marco Simiani (primo firmatario dell’odg) e Francesco Gazzetti, responsabile infrastrutture del Pd Toscana.

Ecco il testo che presenteremo al “Dl infrastrutture”:

“La Camera, premesso che:

il provvedimento in esame contiene al Capo I “Disposizioni urgenti in materia di Infrastrutture e di lavori pubblici”;

il cosiddetto Lotto Zero di Livorno rappresenta un tratto strategico di collegamento tra la Variante Aurelia e la SS1 Tirrenica, nel tratto tra Livorno e Chioma, con uno sviluppo complessivo previsto di circa 6,2 km, di cui oltre 4 km in galleria sotto le colline del Romito;

tale infrastruttura è da decenni oggetto di discussione in sede locale e nazionale, ma non ha mai superato la fase progettuale, nonostante numerosi studi e impegni di massima;

la zona costiera tra Quercianella, il Romito e Castiglioncello è attualmente attraversata da un intenso traffico veicolare e pesante, con elevati rischi per la sicurezza stradale, come dimostrano gli incidenti occorsi anche in tempi recenti, tra cui quello che ha coinvolto una cisterna con sversamento di carburanti;

la realizzazione del Lotto Zero consentirebbe quindi di alleggerire il traffico della litoranea, restituendo l’area a una più sicura fruizione turistica e residenziale, con notevoli benefici ambientali, paesaggistici ed economici;

il progetto è parte integrante di una visione più ampia di mobilità sostenibile e intermodale nel territorio toscano, che coinvolge il porto di Livorno, l’interporto Vespucci e l’intera area costiera da Livorno a Grosseto;

con il comma 537, articolo 1, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 le risorse destinate alla società ANAS Spa per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025 di cui all’articolo 1, comma 397, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementate di complessivi 2.022 milioni di euro, di cui 428 milioni di euro per l’anno 2027, 300 milioni di euro per l’anno 2028, 10 milioni di euro per l’anno 2029, 171 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033, 170 milioni di euro per l’anno 2034, 270 milioni di euro per l’anno 2035 e 160 milioni di euro per l’anno 2036;

sarebbe quindi opportuno utilizzare una quota del fondo di cui all’articolo 1, comma 537 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la progettazione e la realizzazione del lotto 0 di Livorno.

Impegna il governo

a garantire che una quota del fondo di cui all’articolo 1, comma 537 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, venga utilizzata per la progettazione e la realizzazione del lotto 0 di Livorno.

“Questo è dunque il nostro atto che si pone in continuità con le azioni portate avanti in questi anni dalla Giunta e dal Consiglio regionale così come dalla Provincia e dal Comune di Livorno che non hanno mai smesso di richiamare l’attenzione del governo sull’importanza di quest’opera. Adesso è arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti ed il voto sul nostro ordine del giorno farà capire chi vuole davvero il Lotto Zero e chi no. Il Pd voterà ovviamente a favore ma il centrodestra che farà? Tra pochi giorni lo scopriremo” concludono Simiani e Gazzetti.

