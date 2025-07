Home

28 Luglio 2025

Lotto Zero, senatore Potenti: “PD alle prove di programma elettorale con 20 anni di ritardo”

Livorno 28 luglio 2025

“L’iniziativa del PD sulla riproposizione del progetto Lotto Zero arriva dopo 20 anni di totale inazione e assenza sul tema ed appare un grande spot estivo pre elettorale.

Mentre i costi lievitati appaiono non quantificabili e addirittura superiori a quelli, non ancora coperti, della stessa grande opera della Darsena Europa, il tema è riproposto dopo il decennio di governi di sinistra susseguirsi da Monti, Letta, Renzi e Gentiloni senza che mai nessun amministratore di sinistra ne abbia seriamente proposta la realizzazione.

La Regione, la quale per evidenti ragioni di bilancio non dispone neppure dei soldi necessari per realizzare il nuovo ospedale di Livorno, ha correttamente richiesto al Governo la priorità su progetti di infrastrutturazione portuale dalla Darsena al raccordo ferroviario. Investimenti sui quali procedono cantieri e progettualità.

Ci chiediamo se non sia opportuno che Giani ed il PD si concentrino sulle opere promesse invece di aggiungere ipotesi di ulteriori investimenti che per colpa della sinistra non saranno facilmente realizzabili.

È necessario concentrare le non inesauribili risorse per completare le opere strategiche in corso e responsabilmente potremo poi dedicarci a colmare le mancanze progettuali del passato, divenute oggi opere dai costi mastodontici.

Alimentare aspettative ed aprire ulteriori fronti appare più il frutto di perseguire uno spot elettorale, del tutto irresponsabilmente come tipico di un PD che ha sempre governato un territorio affamato di infrastrutture.”.

Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega e membro dell’VIII commissione a Palazzo Madama.