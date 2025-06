Lotto Zero, “serve serietà non sceneggiate”

Home

17 Giugno 2025

Tenerini e Guarducci (FI): “Lotto Zero, il PD fa opposizione con gli slogan dopo aver governato per anni. Serve serietà, non sceneggiate”

“È francamente paradossale assistere all’improvvisa mobilitazione del Partito Democratico sul Lotto Zero, un’opera di cui si discute da oltre mezzo secolo e che proprio durante i lunghi anni di governo del centrosinistra – a livello nazionale, regionale e comunale – è rimasta ferma al palo.

Oggi, da comoda posizione di opposizione, i parlamentari del PD chiedono 10 milioni per una progettazione che in parte già esiste, come se si trattasse di una battaglia civica appena scoperta.

Ma chi ha avuto in mano le chiavi per decenni, dovrebbe almeno evitare di fare la morale a chi sta cercando di rimettere ordine.”

Lo dichiarano l’On. Chiara Tenerini, deputata di Forza Italia e capogruppo in Commissione Lavoro alla Camera, e Alessandro Guarducci, consigliere comunale di Forza Italia a Livorno.

“Non siamo contrari all’opera – proseguono Tenerini e Guarducci – e anzi riteniamo che un collegamento efficace tra Maroccone e Chioma possa rappresentare un elemento importante per la viabilità costiera e per la valorizzazione infrastrutturale della città. Ma siamo altrettanto convinti che le scelte infrastrutturali si fanno con responsabilità e rigore, non con gli slogan.

E serve anche chiarezza: perché oggi si propongono 10 milioni per riprogettare ciò che è stato già oggetto di studi e accordi? Dove sono finite le progettualità presentate nel 2011? E perché quelle risorse non sono mai state attivate quando il PD era al Governo?”

“Forza Italia – concludono – continuerà a lavorare per sostenere le opere realmente strategiche per Livorno e per la Toscana, ma senza scivolare nella retorica del giorno dopo. Il Governo Meloni ha dimostrato serietà e visione nelle scelte infrastrutturali: anche sul Lotto Zero, se si vuole davvero fare, si faccia con trasparenza, con un cronoprogramma credibile e mettendo fine alla politica degli annunci.”

