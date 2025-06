Home

20 Giugno 2025

Lotto zero tra Maroccone e Chioma il PD presenterà un ODG in parlamento

Livorno 20 giugno 2025 Lotto zero tra Maroccone e Chioma il PD presenterà un ODG in parlamento

Lotto Zero Livorno, Simiani e Gazzetti (Pd): “Emendamento sull’opera strategica tra Maroccone e Chioma diventerà un ODG visto che la maggioranza di governo fugge al confronto sul tema delle infrastrutture”

”Un centrodestra sempre più in difficoltà tenta di fuggire dal confronto sul tema delle infrastrutture.

Lo fa impedendo l’esame di tutti gli emendamenti presentati dalle forze di opposizione. Una tagliola nata per evitare di prendere posizione su proposte concrete come quelle legate al Lotto Zero di Livorno. È un atteggiamento grave e irresponsabile al quale non intendiamo arrenderci.

Ecco perché trasformeremo l’emendamento sul Lotto Zero in un ordine del giorno nel quale rilanceremo la richiesta di finanziare con 10 milioni la progettazione dell’opera. Se il centrodestra pensava di sfuggire dal confronto, evitando e di prendere una posizione si sbagliava di grosso.

Per il Pd il Lotto Zero tra Maroccone e Chioma è un’opera strategica e ringraziamo i nostri parlamentari di aver, in tempi record, risposto a questo atteggiamento irresponsabile da parte della maggioranza, presentando un nuovo atto.

Questo è il modo migliore per dimostrare quale e quanta sia l’attenzione del Partito democratico a questo tema. Ora vedremo quale posizione intenderanno assumere le forze di centrodestra che non potranno scappare dal confronto in aula.

E siamo curiosi di vedere quale voto esprimeranno” dichiarano in una nota congiunta il deputato dem Marco Simiani e Francesco Gazzetti, responsabile infrastrutture del Pd Toscana.