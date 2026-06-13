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Loup Uberto e Soledad Zarka alla Fondazione Magazzini Generali di Livorno | 18-20 giugno

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13 Giugno 2026

Loup Uberto e Soledad Zarka alla Fondazione Magazzini Generali di Livorno | 18-20 giugno

Livorno 14 giugno 2026 Loup Uberto e Soledad Zarka alla Fondazione Magazzini Generali di Livorno | 18-20 giugno

Dal 18 al 19 giugno, gli artisti Loup Uberto e Soledad Zarka condurranno un workshop dedicato all’esplorazione del gesto, del ritmo e dell’immaginazione attraverso il corpo. Partendo da azioni semplici e quotidiane, i partecipanti saranno invitati a osservare e reinventare il movimento, lavorando su ascolto fisico, musicalità, improvvisazione e composizione. Attraverso canti, immagini, fotografie e materiali d’archivio, il laboratorio darà forma a una costellazione condivisa di gesti, azioni e micro-coreografie nate dall’incontro tra pratica corporea e immaginazione.

Venerdì 20 giugno alle ore 22.00, i due artisti apriranno al pubblico la loro ricerca con una performance costruita a partire dagli oggetti presenti nella mostra Coordinate 6. Maschere, costumi, dispositivi sonori e oggetti del quotidiano si animeranno attraverso ritmo, musicalità e improvvisazione, facendo emergere immaginari che attraversano la vita domestica, la memoria collettiva, la lotta sociale, l’arcaismo, l’intimità e la fantasticheria.

18-19 giugno

Workshop con Loup Uberto e Soledad Zarka

Due giornate dedicate all’esplorazione del gesto, del ritmo e della composizione performativa attraverso pratiche corporee, improvvisazione, canto e lavoro collettivo.

20 giugno | ore 22.00

Performance di Loup Uberto e Soledad Zarka

Una performance site-specific costruita a partire dagli oggetti della mostra Coordinate 6, dove movimento, suono e immaginazione danno vita a un paesaggio performativo in continua trasformazione.

INFORMAZIONI

Fondazione Magazzini Generali

Via della Cinta Esterna 48/50 – Livorno

Ingresso gratuito | Parcheggio interno

Iscrizione obbligatoria al workshop: info@mg4850.it