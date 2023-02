Home

10 Febbraio 2023

“Love Songs”, San Valentino tra musica e bollicine in un teatro Goldoni praticamente esaurito!

Livorno 10 febbraio 2023

Dopo avere festeggiato il Carnevale con il successo de Le Maschere di Pietro Mascagni,

martedì 14 febbraio alle ore 20.30, il Teatro Goldoni si appresta a celebrare San Valentino

con il “tutto esaurito” di LOVE SONGS: la serata unica dedicata all’amore e alle canzoni più

belle che lo hanno raccontato e che sono rimaste per sempre nei nostri cuori.

Un concerto fatto di canzoni d’amore, per sognare e vivere emozioni in un modo speciale

nel giorno degli innamorati.

Love Songs pazzesche dagli anni ‘80 a oggi: da Vasco Rossi, Tiziano Ferro, Gabbani e Jovanotti a Phil Collins, Adele, Ed Sheeran e Lady Gaga fino ai grandi gruppi internazionali Chicago, Bon Jovi, Duran Duran, U2 e Coldplay passando per il cinema con Dirty Dancing e The Greatest Showman.

Il tutto eseguito nelle versioni originali dal Coro SpringTime e Coro Monday Girls accompagnati al pianoforte da Massimiliano Fantolini, dalle percussioni di Giacomo Cirinei e diretti mirabilmente dal maestro Cristiano Grasso.

Insieme ai due cori livornesi si alterneranno tanti ospiti sul palco del Goldoni, artisti d’eccezione in splendidi duetti; fantastici “Friends” con cui condividere una canzone d’amore: l’energia pazzesca dei musicisti dei Gary Baldi Bros , le voci travolgenti di Alex Mastromarino e Valeria Iaquinto , le coreografie uniche di STdanza Simona Tocchini la fisarmonica del grande maestro Massimo Signorini, la super freschezza dei Five Live.

Tanta musica ma anche tante bollicine, calici di vino e degustazioni in teatro per un frizzante

San Valentino da vivere in coppia nei palchetti riservati o in compagnia nell’accogliente

platea.

L’evento è realizzato con la Scuola Europea Sommelier Livorno, Movimento Turismo del

Vino Toscana e Strada del Vino e dell’Olio Costa degli Etruschi (partner dell’iniziativa), la

collaborazione di Unicoop Tirreno ed il sostegno de la Cassa di Risparmi di Volterra. Un

ringraziamento particolare alle Cantine del nostro territorio che partecipano all’iniziativa:

Agricola Tamburini, Buccianera, Campo alle Comete, Capezzana, Fattoria Varramista,

Lamole di Lamole, Marchesi Gondi, Az. Agricola Franco Pacenti, Tenuta Le Colonne, Villa La

Ripa, Villa Le Corti.

