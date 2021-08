Home

Cronaca

L’RSU Enriques denuncia ritardi nella assegnazione dell’organico Covid e sdoppiamento classi

Cronaca

20 Agosto 2021

L’RSU Enriques denuncia ritardi nella assegnazione dell’organico Covid e sdoppiamento classi

Livorno 20 agosto 2021

La RSU del Liceo Enriques denuncia i gravissimi ritardi del Ministero nella definizione e assegnazione alle scuole dell’organico supplementare Covid.

Da tempo il Liceo Enriques ha richiesto una ulteriore classe prima di indirizzo sportivo per far fronte alle 34 iscrizioni, in cui sono presenti anche 2 alunni disabili. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Provinciale hanno autorizzato una sola classe, rimandando la possibilità di sdoppiamento alle risorse che si sarebbero rese disponibili con l’organico Covid.

I ritardi del Ministero, che ancora non ha diramato indicazioni in proposito, hanno determinato la necessità, per il Liceo, di procedere alla selezione delle iscrizioni in esubero.

Nella mattinata di giovedì 19 agosto si è proceduto ad una operazione che la scuola aveva cercato di evitare in tutti i modi e che ha rappresentato esclusivamente una forma di tutela degli studenti e delle famiglie che, a questa data, hanno diritto di conoscere la situazione reale.

Comprendiamo le difficoltà delle famiglie e sosteniamo chi legittimamente ribadisce di voler accedere all’opzione prescelta nell’ottica della massima tutela del diritto allo studio.

Chiediamo con forza che l’Ufficio scolastico Provinciale solleciti il Ministero a emanare i provvedimenti e gli atti necessari alla erogazione dell’ulteriore organico Covid, in modo da poter sanare la situazione determinatasi e consentire, nella specifica situazione dell’Enriques, di attivare una ulteriore classe prima indirizzo sportivo, allo scopo di garantire a tutti, insieme alla sicurezza tanto più necessaria nell’attuale fase, l’effettivo esercizio del diritto allo studio.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin