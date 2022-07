Home

29 Luglio 2022

Luca Campori e Filippo Di Sacco riconfermati in Pielle, le parole dei due giocatori

Livorno, 29 luglio 2022

Si è svolta presso i locali della Concessionaria Romei Auto, la conferenza stampa di presentazione di Luca Campori e Filippo Di Sacco, 2 dei 4 giocatori confermati in maglia UNICUSANO PIELLE LIVORNO per la stagione 2022/2023.

Ecco le loro parole:

LUCA CAMPORI: “Sono estremamente felice di poter proseguire la mia carriera in una piazza e in una società che mi hanno fatto sentire a casa fin dal primo giorno. Ho capito subito cosa significa per i tifosi la Pielle e l’importanza di indossare questa maglia. Se poi a questo sommiamo un progetto ambizioso e un obiettivo prestigioso da raggiungere, ecco che la scelta si è rivelata facile e naturale. Non vedo l’ora di rimettere piede sul parquet e tirar fuori quella rabbia che ho dentro per aver mancato la qualificazione ai playoff”.

FILIPPO DI SACCO: “Mi unisco alle parole e alla soddisfazione di Luca; per me dare seguito al progetto Pielle e continuare a crescere con questa maglia addosso è davvero il massimo. Ho già avuto modo di fare qualche allenamento e confrontarmi con coach Cardani. Mi ha illustrato il suo programma e quali sono gli obiettivi da raggiungere. Forza Pielle!”.

