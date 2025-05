Home

Luca Finocchiaro nuovo presidente CNA Livorno-Collesalvetti

21 Maggio 2025

Luca Finocchiaro nuovo presidente CNA Livorno-Collesalvetti

Tassazione, burocrazia, ricerca di personale, IA le sfide per le imprese

Livorno 21 maggio 2025 Luca Finocchiaro nuovo presidente CNA Livorno-Collesalvetti

E’ Luca Finocchiaro il nuovo presidente della CNA zonale di Livorno, Collesalvetti e Capraia eletto ieri dall’assemblea quadriennale della locale associazione dell’artigianato e della piccola e media impresa, svoltasi ieri sera presso il Parco del Mulino.

Con oltre vent’anni di esperienza nel settore tech, Luca Finocchiaro è il co-fondatore di Oimmei Digital Consulting, azienda con cui affianca le imprese nella loro crescita digitale. La sua passione per l’informatica nasce sin dal Commodore 64, e si è evoluta in una formazione multidisciplinare che unisce tecnologia, design e strategia aziendale passando dall’intelligenza artificiale e le tecnologie di frontiera. Oggi scrive, interviene a eventi di settore e guida un team dedicato all’innovazione digitale.

Finocchiaro sostituisce Stefano Trumpy che è stato in carica come presidente per due mandati.

Questa invece la nuova presidenza: Massimo Angioli (Gruppo S), Mihaela Balint (Balint Autotrasporti), Luca Bernini (Lumar), Gianluca Botta (Prog&Co), Cristina Cecconi (Soluzioni Piping), Giuseppe Cusumano (Cusumano Trasport), Silvia Galligani (Termoidraulica Galligani), Jacopo Garzelli (Acquamarina), Michele Giannoni (Opus), Luigi Lorenzoni (Cantiere F.lli Lorenzoni), Piero Pagni (New Evergreen), Stefania Rotini (RS Acconciature), Pasquale Scalesia (Cruise Servise in Bus). Confermato coordinatore sindacale di zona Alessandro Longobardi.

Dal primo confronto di ieri con le imprese, sono emerse chiaramente le problematiche più stringenti su cui impegnare l’azione di CNA nel prossimo quadriennio: la rappresentanza verso le amministrazioni comunali per le diverse partite già aperte, la riduzione della pressione fiscale locale, la semplificazione burocratica, la ricerca di personale, la sfida della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale, la rete fra imprese di settori comuni e le filiere.