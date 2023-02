Home

Luca Pieragnoli allenatore per due giorni delle squadre del Tomei

16 Febbraio 2023

Luca Pieragnoli allenatore per due giorni delle squadre del Tomei

Livorno 16 febbraio 2023 – Luca Pieragnoli allenatore per due giorni al PalaTomei

Il tecnico della nazionale supervisionerà due pomeriggi di allenamenti seguendo le squadre giovanili del MVTomei

La società del MVTomei è lieta di organizzare nelle giornate di lunedì 20 e martedì 21 febbraio presso il Pala Tomei un evento che coinvolgerà la Scuola di Pallavolo della società livornese, ma che interessa da vicino tutte le altre realtà pallavolistiche del territorio.

Il tecnico Luca Pieragnoli, trent’anni di esperienza come allenatore delle nazionali seniores e giovanili azzurre, dirigerà gli allenamenti di alcuni gruppi giovanili del MVTomei, sia maschili che femminili, nei pomeriggi delle giornate di lunedì 20 e martedì 21 febbraio. Un’occasione unica per i tecnici di tutte le società che vorranno partecipare per apprendere le nuove metodologie di allenamento da uno dei pionieri della pallavolo giovanile italiana, sempre alla ricerca, attraverso l’applicazione del “metodo Globale”, della maniera più efficace ed efficiente di allenare, sia a livello giovanile che nei livelli più avanzati.

Questo il programma della due giorni presso Livorno nella palestra di Via Campania:

Lunedì 20 febbraio: orario 15-19

15-16.30 allenamento gruppo misto U13 + U12

16.30 – 16.45: pausa 15’

16.45 – 18-15 allenamento gruppo misto U15 maschile + U16 femminile

18.15-19 lezione teorica con tutti i gli allenatori presenti

Martedì 21 febbraio: orario 15-18

15-17 Allenamento misto U14

17-18 lezione teorica con gli allenatori

La partecipazione è naturalmente completamente gratuita, le Società interessate dovranno solo contattare la Società MVTomei per confermare la presenza all’evento.

