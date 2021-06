Home

Lucarelli in visita al Parma Summer Camp di Livorno

23 Giugno 2021

Lucarelli in visita al Parma Summer Camp di Livorno

Livorno, 23 Giugno 2021

Alessandro Lucarelli, direttore dell’area prestiti del Parma Calcio 1913 ha inaugurato , il Parma Summer Camp Livorno in corso di svolgimento, fino a Venerdì 25 Giugno 2021, al campo Sportivo Olimpio Bizzi della città toscana

Per il “capitano”, livornese doc, si è trattato di un tuffo nel passato, poiché i primi passi da calciatore li aveva mossi proprio nella Polisportiva Carli Salviano, la società affiliata a Parma Academy che ha allestito il campo estivo ufficiale targato Parma Calcio 1913.

Non a caso nello staff tecnico figurano ben tre allenatori del Settore Giovanile Crociato: Federico Novari, Davide Pedrelli e Luca Ravanetti, che hanno guidato, durante l’ultima stagione, rispettivamente le squadre Under 9, Under 11 e Under 14 del Parma.

Insomma dei veri propri specialisti per le fasce di età coinvolte (dai 6 ai 16 anni, maschi e femmine).

Il format ricalca quello in essere a Parma (Stadio Tardini e Campi Stuard), quindi non solo attività sul campo sotto l’attenta guida di allenatori professionisti, ma anche ludica e formativa:

il programma prevede, infatti, corsi di educazione alimentare e di lingua inglese tenuti da insegnanti madrelingua di My English School di Livorno.

I circa trenta ragazzi coinvolti vengono accolti, in sicurezza, ogni mattina alle ore 8:00 e rimangono fino alle ore 12:30. fino a venerdì 25 Giugno, è stato organizzato da Parma Academy in affiliazione alla Polisportiva Carli Salviano di Livorno ed è riuscita a riunire un totale di 27 ragazzi.

