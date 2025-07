Home

6 Luglio 2025

Livorno 6 luglio 2025 Lucarelli, Klyuchnyk e Leonzio riconfermati dalla Pielle

La PIELLE LIVORNO S.S.D a R.L. è lieta di annunciare le altre tre conferme in vista della stagione 2025/26.

Jacopo Lucarelli, arrivato a febbraio e rientrato dall’infortunio al ginocchio, ha fatto registrare un finale in crescendo e, con un’estate in più per tornare al top, potrà essere un’arma preziosissima per coach Turchetto.

Dmytro Kluychnyk, anche lui inserito a stagione in corso, ha chiuso i playoff con 11 punti e 4 rimbalzi. I suoi centimetri (211) e le sue qualità offensive dentro e fuori il pitturato saranno ancora a servizio della squadra.

Ennio Leonzio, dopo una stagione da oltre 15 punti di media, sarà ancora il bomber della Pielle. Giocatore in grado di segnare in qualsiasi situazione offensiva, è stato l’incubo di tante difese avversarie e il risolutore in molte delle nostre vittorie.