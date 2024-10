Home

Eventi

Appuntamenti

Lucca Comics, biglietti in esaurimento

Appuntamenti

25 Ottobre 2024

Lucca Comics, biglietti in esaurimento

Lucca, 25 ottobre 2024 – Si avvicina pericolosamente al tutto esaurito l’indicatore dei biglietti disponibili per il Lucca Comics&Games.

Mentre per i giorni feriali c’è ancora un buon margine, quello per i giorni festivi si sta pericolosamente avvicinando alle poche migliaia.

L’edizione 2024, che si terrà dal 30 ottobre al 3 novembre è dedicata a Giacomo Puccini e vede un programma davvero imponente.

Qui di seguito un estratto degli eventi principali, esposti in dettaglio nel sito istituzionale.

Per il settore Comics

Sono previsti stand di editori internazionali provenienti da Francia, Stati Uniti e Taiwan e autori e autrici che arriveranno non solo da tutta Europa ma anche da Stati Uniti, Canada, Giappone, Corea, Cina, Taiwan, Argentina, Venezuela, Messico, Marocco, Egitto, Tunisia.

Saranno 82 gli editori italiani e stranieri presenti a Lucca Comics & Games, per un’edizione che vede il record di mangaka e ospiti asiatici, con 12 autori e autrici nipponici, 4 taiwanesi, 3 cinesi, 3 coreani del sud.

Sono attesi Gou Tanabe (J-POP Manga), Yuto Tsukuda e Shun Saeki (Planet Manga), Akane Torikai (Dynit Manga), Usamaru Furuya (Coconino Press), Shintaro Kago (Hollow Press), Atsushi Kamijo

(SaldaPress),

e poi Kyoutarou Azuma (disegnatore dell’adrenalinico Tenkaichi e dell’epico Versus, pubblicati da Star Comics), Baron Yoshimoto (decano del manga, esponente del gekiga e tra gli ospiti di Coconino Press), Yamada Sansuke (che chiude il terzetto di mangaka portato da Coconino Press), Asagi Yaenaga (autore horror di Enki, pubblicato da Hollow Press) e Miyako Cojima (l’artista che intreccia l’orrore con la bellezza portato da Hikari).

E ancora, arriveranno dalla Cina Liang Azha (autore tra gli altri titoli di All of You e Checkmate!) e ChenXi (creatore di Of Machines and Beast, che conta più di 1,8 Miliardi di visualizzazioni sulla piattaforma

KuaiKan Comics) – entrambi portati da Jundo – e Yi Yang (che da oltre dieci anni vive in Italia e che ha creato l’ancora segreto stand tematico portato a Lucca dal suo editore BAO Publishing).

Dalla Corea del Sud, sarà a Lucca Paskim (autrice di Lost in the Cloud alla sua prima apparizione internazionale con Jundo), Keum Suk Gendry-Kim (autrice de L’albero nudo pubblicato da BAO Publishing) e Kim Myeongmi (notissima al grande pubblico per Cos’è che non va con la segretaria Kim?, in Italia con Renoir Comics). Grazie alla collaborazione tra Toshokan e Dala Publishing, Lucca Comics & Games

accoglierà una nutrita rappresentanza anche del mondo del fumetto di Taiwan composta da Ruan Guang-min (The Corner Store, Railway Sonata), HOM (Priceless) e Ding Pao-Yen (Console, 2073 in

anteprima a Lucca) e ancora Monday Recover (le cui opere sono ancora inedite in Italia).

Arrivano poi a Lucca dalla Francia Brice Cossu, Alexis Sentenac e Xavier Dorison (Edizioni BD e J-POP Manga con il volume Goldrake, seguito ufficiale dell’iconica serie di Go Nagai), Georges Ramaïoli (Zululand, Segni d’Autore), Laurent Hopman e Renaud Roche (BAO Publishing, a Lucca con l’universo di Star Wars in Le guerre di Lucas), Frédéric Pillot, specializzato in opere per bambini (Logos Edizioni).

Gli appassionati di fumetto franco-belga avranno anche l’opportunità di esplorare lo stand di Les Humanoïdes associés e di scoprire il fondamentale contributo dell’editore al mondo del fumetto con la mostra dedicata alla sua rivista Métal Hurlant.

Direttamente dalla Gran Bretagna arriva la coppia padre/figlio formata da Sean e Jacob Phillips (saldaPress) e Zoe Thorogood (Tutta sola al centro della Terra, BAO Publishing). Anche la

compagine statunitense e canadese si arricchisce di nuovi elementi come Scott Snyder (ospite in collaborazione Star Comics e SaldaPress), Tula Lotay (Star Comics) e Kazu Kibuishi (Il Castoro) con

la sua mostra a Palazzo Ducale. Oltre a Peach Momoko (nata in Giappone e da oltre un decennio impegnata nel fumetto statunitense, già vincitrice di un Eisner Award), Panini Comics porterà a Lucca

una vera superstar del mondo della sceneggiatura, Jeph Loeb (autore di Batman: Il lungo Halloween, Batman: Hush).

E ancora, Daniel Clowes (Coconino Press); Sweeney Boo (Edizioni BD), Craig Thompson (Rizzoli-Lizard), Dustin Nguyen (BAO Publishing) e Skottie Young (in anteprima con Ain’t no grave). Il venezuelano Jorge Corona giungerà in Italia dal Sud America, come l’argentino Carlos Barocelli, che sarà presente al festival con Il Passeggero dell’U-977 (Edizioni Segni d’Autore). Il viaggio continua toccando le coste del Nord Africa con le tre artiste-attiviste Takoua Ben Mohamed (Beccogiallo), Zainab Fasiki (001 Edizioni) e Deena Mohamed (Coconino Press) che saranno al centro della già annunciata mostra a Palazzo Ducale Kalimatuna: le nostre parole di libertà.