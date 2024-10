Home

26 Ottobre 2024

Lucca Comics, le novità del settore “Games”

Lucca, 26 ottobre 2024 – Ecco alcune delle novità ed iniziative dedicate al mondo Games predisposte a Lucca Comics&Games.

Si inizia con un doveroso omaggio per i 50 anni di D&D –

Sono trascorsi cinquant’anni da quando, nel gennaio del 1974, la fantasia di David Lance “Dave” Arneson e il pensiero sistematico di

Gary Gygax hanno dato vita alla pubblicazione di Dungeons & Dragon, rendendo possibile per la prima volta l’idea di raccontare collettivamente una storia nella quale i giocatori possono assumere i ruoli

di eroi e protagonisti.

Per la prima volta sarà esposta la Koder Collection, con capolavori originali di Larry Elmore, Jeff Easley, Clyde Caldwell, Keith Parkinson, Brom, Todd Lockwood, in una mostra unica al mondo:

“Gateway to Adventure: 50 Years of D&D Art”. Sarà curata da Jon Peterson, uno dei più importanti storici del gioco e da Jessica Lee Patterson, storica dell’arte che dal 2022 lavora alla catalogazione

della collezione, i due saranno presenti nei giorni della manifestazione.

La mostra sarà accolta dalla straordinaria Chiesa dei Servi, ripensata per accogliere un percorso editoriale e artistico che lasci anche grande spazio all’esperienza e al gioco giocato. Per lasciare una traccia permanente nella città del gioco per antonomasia l’amministrazione comunale di Lucca intitolerà il sotterraneo del baluardoSan Paolino, in modo definitivo, a Gary Gygax e Dave Arneson, creatori di Dungeons & Dragons.

Per indagare il presente e futuro del primo e più longevo gioco di ruolo sarà presente a Lucca Jeremy Crawford, lead rules designer di Dungeons & Dragons e lead designer del nuovo 2024 Player’s

Handbook. Ed è proprio al baluardo San Paolino che sarà ubicato lo stand di Dungeons & Dragons, dove sarà possibile incontrare alcuni degli artisti che hanno siglato con le loro opere la storia recente di

D&D, e il sotterraneo adibito ad area gioco, in cui si potrà partecipare a sessioni di Dungeons & Dragons con alcuni dei più noti content creator che gravitano attorno all’universo del gioco di ruolo più famoso al mondo.

Le attività legate a D&D non terminano qui, Francesco Lancia, accompagnato da nuovi ospiti inediti, sarà il mattatore alla conduzione di un nuovo appuntamento con Dungeons & Deejay Lucca

Comics & Games Special Edition. Francesco Lancia condurrà anche una nuova edizione della RPG Night Live, in cui verrà giocata una nuova avventura ambientata a Lucca con ospiti di eccezione quali Zoltar, Camihawke e Barbascura X.

Carte Magic e non solo

Al centro del Padiglione Carducci anche i giochi di carte collezionabili. Per Magic:The Gathering, il primo trading card game, torna infatti la Magic Alley che ospiterà ben 10 artisti di fama internazionale e tanti

tavoli per giocare.

Inoltre, in un’anteprima europea esclusiva per Lucca Comics & Games, sarà possibile partecipare a demo esclusive della Beginner Box (Kit per Principianti) di Fondamenti di Magic:

The Gathering.

Disney Lorcana TCG sarà protagonista all’interno dell’enorme stand di Ravensburger Italia, dove sarà possibile ammirare un Illuminarium a grandezza naturale e provare il gioco.

Anteprima mondiale a Lucca Comics & Game per Star Wars™: Unlimited. In tutto il mondo, infatti, gli eventi pre-release del set 3, Il Crepuscolo della Repubblica, avranno luogo il giorno venerdì 1 novembre, ma a Lucca Comics & Games prenderanno il via già da mercoledì 30 ottobre.

Due giorni di pre-release esclusivo in cui tutti i giocatori e i fan di Star Wars italiani potranno vedere, provare e assaporare il nuovo set prima di tutti.

E non finisce qui, ampio spazio sarà dedicato anche a Yu-Gi-Oh! e One Piece Card Game.

Il Palco Games al Padiglione Carducci

Qui si avvicenderanno attività, presentazioni ed entusiasmanti giocate dal vivo. Tra le varie presentazioni, per gli appassionati del power metal e dell’epic metal e non solo, i Blind Guardian presenteranno From the Other side, il gioco da tavolo ufficiale della band tedesca.

Ungioco altamente cooperativo in cui è fondamentale che gli eroi concertino le proprie azioni, concordino una corretta strategia e stabilendo l’ordine giusto con cui affrontare le creature per giungere alla vittoria.

Il Palco del Games vedrà anche la presentazione di Tasso del Male e Granchio del Cocco, la nuovissima espansione di Evolversi Male, il divertentissimo e irriverente gioco da tavolo edito da MS Edizioni e creato da Alessandro Cuneo, con la partecipazione di Barbascura X e le illustrazioni di Enrico Macchiavello.

70 tavoli per giocare insieme

L’edizione 2024 di Lucca Comics & Games vedrà anche l’apertura delle porte del Lucca Games Café, una specialissima sorpresa per tutti gli appassionati del gioco analogico.

Uno spazio con oltre 70 tavoli appositamente per i giocatori, che si aggiungerà alla più ampia tensostruttura del Padiglione Carducci.

Il Lucca Games Café sarà la nuova casa di molte delle storiche attività legate al mondo del gioco, come la Ludoteca, le Ruolimpiadi, il Torneo di Mastering, il Play with the Designer, l’Angolo del Cinghiale, il Gioco di Ruolo dell’anno, le sessioni di gioco multi-tavolo in collaborazione con le case editrici del mondo del gioco di ruolo e molto altro ancora.

In collaborazione con Gem Quality Games Supply, qui sarà presente anche il Tavolo Spotlight, un tavolo da gioco professionale totalmente dedicato alla presentazione delle principali novità editoriali del mondo del gioco analogico presentate a Lucca.

Ad animare questo nuovo spazio anche un palinsesto dedicato alla presentazione delle principali novità dei giochi da tavolo e un calendario di tornei ricco di eventi per tutti i gusti creato con il supporto dei principali editori di gioco da tavolo e di ruolo del padiglione Carducci.

Tra le attività torneistiche più attese Challengers!, in collaborazione con Asmodee; Bang!, in collaborazione con Dv Giochi; Bang! The Dice Game, in collaborazione con Dv Giochi; Carcassonne, in collaborazione con Giochi Uniti; Catan, in collaborazione con Giochi Uniti; Mindbug, in collaborazione con Pendragon e Dorf Romantik, in collaborazione con Red Glove.