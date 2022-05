Home

Lucca, rissa in centro “sedata” col taser

27 Maggio 2022

Lucca 28 maggio 2022

Due uomini italiani di 39 e 42 anni sono stati arrestati per una rissa scoppiata in via San Paolino, nel centro storico di Lucca,

Il fatto è accaduto intorno alle 20.30, e la polizia intervenuta sul posto ha fermato 5 persone

Da una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che due dei fermati abbiano opposto resistenza picchiando gli agenti. Vista la situazione è stato necessario usare il taser, Grazie all’arrivo di una pattuglia dei Carabinieri e di una della Polizia Municipale, gli agenti sono riusciti a mettere in sicurezza i 2 soggetti, senza causare loro ulteriori lesioni

I due uomini sono stati arrestati e dopo il processo Dopo l’udienza per direttissima sono stati concessi i termini a difesa e sono stati disposti la misura cautelare del obbligo di firma 2 volte al giorno per entrambi.

e altri due sono stati denunciati dalla polizia.

Per tutte le persone coinvolte, le loro posizioni sono al vaglio della Polizia

Addosso ad uno dei fermati, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro, una catena con lucchetto (usata come arma) e due coltelli.

Uno dei protagonisti, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di P.S. verrà denunciato altresì per la violazione degli obblighi derivanti dalle prescrizioni del Tribunale.

Un altro uomo, straniero irregolare, denunciato ai sensi del Testo Unico dell’Immigrazione per ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale.

