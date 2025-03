Home

27 Marzo 2025

Lucca vietata ai tifosi amaranto, l’US Livorno: Grave mancanza di rispetto per tempistiche e tifosi”

Livorno 27 marzo 2025

L’Unione Sportiva Livorno 1915 rimane sconcertata e critica con fermezza la decisione del prefetto di Lucca di vietare la trasferta ai tifosi amaranto in occasione della sfida Seravezza – Livorno, in programma domenica 30 marzo alle ore 15 allo stadio Buon Riposo di Seravezza.

Una grave mancanza di rispetto per le tempistiche della comunicazione che ci arriva a meno di 72 ore dal fischio d’inizio con un calendario noto da mesi e che non ci dà modo né di fare ricorso né di trovare uno stadio alternativo, ma soprattutto penalizza i nostri tifosi che da giorni si erano organizzati con mezzi di trasporto e con prenotazioni nei luoghi di ristorazione versiliesi per quella che sarebbe dovuta essere una bella giornata di sport.

Una scelta che appare immotivata e che colpisce due società molto amiche, penalizzando una a livello economico e privando l’altra del sostegno del proprio pubblico in un momento decisivo del campionato.

Segnaliamo, per chiudere, che la medesima trasferta fu autorizzata e si svolse senza alcun problema di ordine pubblico il 22 settembre in occasione di Fezzanese – Livorno nel corso di questo campionato (concomitante con Massese – Pro Livorno…) e dell’amichevole di agosto tra Seravezza e Livorno, entrambe disputate nello stesso impianto sportivo con un gran seguito di appassionati in arrivo da Livorno.