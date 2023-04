Home

5 Aprile 2023

Luci al Caprilli, Tempi e soluzioni nel frattempo. FI interpella l’Amministrazione

Livorno 5 aprile 2023

Ippodromo di Livorno, Amato e Di Liberti (FI): Quali i tempi per la realizzazione dell’impianto di illuminazioni e quali le soluzioni nel frattempo.

“Abbiamo presentato un’interrogazione urgente al Comune di Livorno per chiedere all’Amministrazione informazioni in merito all’impianto di illuminazione necessario per lo svolgimento delle gare in notturna”.

Lo dichiarano Elisa Amato, coordinatore comunale di FI e Gianluca Di Liberti, consigliere comunale di FI, che hanno evidenziato:

“ Il Comune ha impiegato 2 milioni e 316mila euro di risorse dell’ente per eseguire quelle opere necessarie alla ripresa di attività dell’ ippodromo nella sua naturale vocazione .

Adesso deve essere pubblicato il bando per la realizzazione dell’impianto di illuminazione.

Abbiamo chiesto delucidazioni in merito alle tempistiche per l’assegnazione dei lavori; alle soluzioni individuate per le gare in notturna in attesa della realizzazione dell’impianto e se fosse previsto sin dall’inizio che i lavori relativi all’illuminazione fossero a carico del Comune di Livorno”.

