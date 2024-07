Home

Cronaca

1 Luglio 2024

Presidente e Vicepresidente eletti dal rinnovato Comitato di Indirizzo, rimarranno in carica quattro anni

Livorno 1 luglio 2024 – Luciano Barsotti e Giovanna Colombini alla guida di Fondazione Livorno

L’avvocato Luciano Barsotti, è stato confermato Presidente di Fondazione Livorno. Con questa carica continuerà a guidare l’Ente nella sua azione a sostegno del territorio seguendo le linee strategiche già delineate dagli organi di gestione in questi ultimi anni.

Sarà affiancato dalla neoletta Vicepresidente Giovanna Colombini. Professoressa ordinaria di Diritto Pubblico presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa, Giovanna Colombini entra in Fondazione nel luglio 2018 a seguito della nomina di Socio. Successivamente, nel 2022, entra a far parte del Comitato di Indirizzo. È stata componente del Collegio dei Revisori dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio e dell’ANAC, ha ricoperto importanti cariche nel Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti come componente laico ed è attualmente membro del Comitato Scientifico della Scuola di Alta Formazione dei magistrati contabili F. Staderini. A livello accademico, grande attenzione ha dedicato al Polo Universitario “Sistemi Logistici” di Livorno di cui è stata Direttore del Centro Servizi e Presidente del corso di laurea in Economia e Legislazione dei Sistemi Logistici.

Presidente e Vicepresidente rimarranno in carica fino ad aprile 2028.

Le due nomine sono state formalizzate oggi, 1° luglio, con l’insediamento del nuovo Comitato di Indirizzo di Fondazione Livorno che definisce le finalità generali e gli indirizzi strategici sullo svolgimento dell’attività della Fondazione nei vari settori istituzionali di intervento, ed è composto da 12 membri.

I componenti dell’attuale Comitato di Indirizzo, designati dall’Assemblea dei Soci sono: Luciano Barsotti, Marina Cagliata, Giovanna Colombini, Riccardo Costagliola, Marco Luise ed Elena Uccelli.

I restanti membri, designati dagli enti e dagli organismi di istituzioni locali, sono: Ugo Boirivant (Comune di Livorno), Ado Grilli e Dania Vannozzi (Comuni di Rosignano Marittimo, Piombino, Collesalvetti, Cecina, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia M.ma, Portoferraio), Giuseppe Iannaccone (Università di Pisa, Scuola Normale Superiore di Pisa e Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa), Corrado Neri (Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno) e Mons. Paolo Razzauti (Diocesi di Livorno e Comunità Ebraica).

Ulteriori informazioni sugli organi di Fondazione Livorno sono presenti sul sito web fondazionelivorno.it alla sezione Organi di gestione .

Nella fotografia, a partire da sinistra

Avv. Marina Cagliata, Dott. Corrado Neri, Mons. Paolo Razzauti, Prof.ssa Giovanna Colombini, Ing. Riccardo Costagliola, Sig.ra Dania Vannozzi, Avv. Ugo Boirivant, Dott. Ado Grilli, Avv. Elena Uccelli, Prof. Marco Luise, Avv. Luciano Barsotti, Prof. Giuseppe Iannaccone.

