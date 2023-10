Home

20 Ottobre 2023

Livorno 20 ottobre 2023 – Ludopatia, Confcommercio in prima fila: al via la formazione obbligatoria

In partenza il primo corso per tabacchi, centri scommesse, e attività con slot machine o giochi a premi con vincite in denaro

Livorno, 19 Ottobre 2023 – Prende il via la formazione obbligatoria sulla ludopatia per titolari, gestori e operatori che lavorano nei centri scommesse e più in generale negli spazi per il gioco con vincite in denaro.

“La nostra associazione si è immediatamente messa in moto per attivare un percorso formativo su un tema così delicato e di estrema attualità, come purtroppo dimostrano i casi eclatanti nel mondo del calcio, e siamo i primi in Toscana nell’attivare questi corsi obbligatori”. Lo afferma il direttore della Confcommercio provinciale di Livorno Federico Pieragnoli che prosegue:

“Regolare il gioco legale, prevenire e contrastare il gioco d’azzardo patologico, questi sono gli obiettivi dei corsi che organizziamo per le imprese della provincia di Livorno.

I corsi sono rivolti a gestori e personale di centri scommesse, sale gioco, bar, tabaccherie e altre attività con slot machine o giochi a premi che hanno l’obbligo, entro il prossimo 31 dicembre, di partecipare alla formazione e aggiornamento e di far partecipare anche il personale addetto”.

“Siamo stati i primi a recepire la normativa della Regione Toscana grazie ad una intesa con la regione che fa leva sulla formazione per preparare adeguatamente imprenditori e personale del settore, a riconoscere e gestire eventuali comportamenti di gioco patologico tra i loro clienti” – aggiunge e conclude Pieragnoli.

Per conoscere tutti i dettagli e iscriversi ai corsi di formazione obbligatoria sulla ludopatia potete chiamare 0586/1761056-57 o scrivere a formazione@confcommercio.li.it

