Lukoil, il gigante russo del petrolio si schiera contro la guerra

8 Marzo 2022

Lukoil, il gigante russo del petrolio si schiera contro la guerra

Ucraina war 8 marzo 2022

LA DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI LUKOIL

Gentili Azionisti, Dipendenti e Clienti di LUKOIL,

Il Consiglio di amministrazione di LUKOIL esprime con la presente le sue più profonde preoccupazioni per i tragici eventi in Ucraina. Chiedendo la rapida cessazione del conflitto armato, esprimiamo la nostra sincera empatia per tutte le vittime, che sono colpite da questa tragedia. Sosteniamo fermamente un cessate il fuoco duraturo e una soluzione dei problemi attraverso seri negoziati e diplomazia.

L’azienda fa ogni sforzo per continuare le sue operazioni in tutti i paesi e le regioni in cui è presente, impegnata nella sua missione primaria di un fornitore affidabile di energia per i consumatori di tutto il mondo.

Nelle sue attività, LUKOIL aspira a contribuire alla pace, alle relazioni internazionali e ai legami umanitari.

Consiglio di amministrazione, LUKOIL

