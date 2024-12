Home

27 Dicembre 2024

Livorno 27 dicembre 2024 “L’Ultima Figurina”: il cortometraggio sull’US Livorno conquista Studio Aperto

Il cortometraggio “L’Ultima Figurina” di Luca Dal Canto continua a raccogliere consensi, raggiungendo un nuovo traguardo: un servizio dedicato andato in onda su Studio Aperto Mag. L’opera del regista livornese, già vincitrice della Mention d’Honneur al 42° Milano Ficts International Festival Sport Movies & TV, è stata elogiata per il suo messaggio intriso di passione e cultura sportiva.

Durante il servizio, Mediaset ha incontrato Luca Dal Canto, che ha spiegato la genesi del progetto: “Calcio e sport sono cultura. Con questo cortometraggio vogliamo tramandare un calcio romantico alle nuove generazioni, mostrando il valore di uno sport che racconta anche storie, emozioni e identità di una comunità.”

Un viaggio tra storia, emozioni e Livorno

Al centro del cortometraggio c’è la figura del leggendario Armando Picchi, simbolo indiscusso di Livorno e del calcio italiano, e un vecchio album di figurine che si trasforma in un portale per raccontare la storia del calcio a Livorno. Attraverso un viaggio che mescola passato e presente, il corto celebra i luoghi simbolo della città, come il campo di calcio, le strade e gli scorci che fanno da sfondo alla passione calcistica dei livornesi.

Un cast e una produzione di eccellenza

Prodotto dal presidente onorario dell’US Livorno, Enrico Fernandez Affricano, e dalla LDC Audiovisual Factory, il cortometraggio vede tra i protagonisti il capitano amaranto Andrea Luci e due talentuosi giovani attori, Greta Discepolo ed Edoardo Paglia, che hanno debuttato con questa produzione.

Dietro le quinte, un team di altissimo livello ha lavorato per dare vita al progetto:

Fotografia: Tommaso Melani

Suono: Alberto Battocchi

Aiuto regia: Valentina Vasta

Casting: Teatro della Brigata di Livorno

Coordinamento di produzione: Anita Galvano

Acting coach: Simone Fulciniti

Un successo destinato a durare

“L’Ultima Figurina” non è solo un omaggio alla squadra e alla città di Livorno, ma un’opera che celebra il calcio come strumento di connessione tra generazioni. Con il servizio su Studio Aperto, il cortometraggio si conferma un punto di riferimento per chi cerca un calcio autentico, capace di emozionare e di raccontare storie senza tempo.

