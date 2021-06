Home

L’ultimo saluto della municipale al collega Somigli soprannominato “Batman”





14 Giugno 2021

L’ultimo saluto della municipale al collega Somigli soprannominato “Batman”

Livorno 14 giugno 2021

Si sono svolti oggi pomeriggio i funerali del vigile urbano in pensione Ruggero Somigli

Somigli era soprannominato Batman perchè imperversava per la città quando portavamo ancora gli occhiali neri sotto i caschi a scodella, ed era un collega duro, da inseguimenti, avventure, e nonostante questo l’intera città è dispiaciuta, perchè era una leggenda vivente dei tempi anni 70/80 ormai scomparsi

La salma di Ruggero Somigli al termine della cerimonia religiosa svoltasi nella cappella della camera mortuaria dell’ospedale è stata trasportata a spalla dai colleghi della municipale

Il feretro è passato davanti ad un picchetto d’onore fino a raggiungere il carro funebre, quattro colleghi motociclisti lo hanno poi scortato fino al cimitero dei Lupi

Al funerale era presente anche il comandante della polizia municipale di Livorno Annalisa Maritan

La Polizia Municipale esprime il suo cordoglio per la scomparsa dell’Ispettore Ruggero Somigli che ha dedicato la sua carriera lavorativa al servizio della nostra città.

“Ho conosciuto Ruggero Somigli quando sono entrata nel Corpo di Livorno 21 anni fa – ricorda la Comandante Annalisa Maritan – e posso affermare che ha rappresentato un riferimento per tutti i colleghi.

Autorevole, carismatico, e preparatissimo sul Codice della Strada, ha ricoperto un ruolo di coordinamento sia per il personale motociclista e in generale per chi svolgeva il servizio esterno. E’ stato anche responsabile dell’ ufficio verbali e della centrale operativa.

Un vero ufficiale, che ha lasciato il segno in tutti coloro che lo hanno conosciuto”.

Lo ricorda tutto il personale della Polizia Municipale, sia in servizio che in quiescenza. Fino a maggio scorso ha ricoperto anche il ruolo di Presidente dell’ IPA, Associazione cui si è dedicato fino ai suoi ultimi giorni e che lo ricorda con tanto affetto.

Linkedin