Livorno 27 dicembre 2024 Luminare, “I Love Livorno” non arriva sana a Natale: la tristezza di un lettore

Una scena che lascia l’amaro in bocca quella raccontata da un lettore che, nelle prime ore della mattina di Natale, si è trovato a passare da Piazza Attias. Ad attenderlo, una luminaria natalizia con la scritta “I Love Livorno”, simbolo dell’amore e dell’orgoglio per la città, danneggiata.

Uno spettacolo di inciviltà

La luminaria, posizionata al centro della piazza, è caratterizzata dalla scritta I Love Livorno, dove il cuore sostituisce la parola love. Il lettore riferisce che una delle lastre a specchio che compongono la base della struttura risultava mancante, lasciando un vuoto evidente e poco decoroso. A rendere il quadro ancora più desolante, cocci di bottiglie di birra e frammenti di vetro sparsi attorno alla scritta, testimoniando così l’inciviltà di alcuni che hanno scelto di vandalizzare un simbolo pensato per celebrare le festività. – (Racconta il lettore)

La frustrazione di chi ama la città

Il racconto del lettore trasuda amarezza: “È triste vedere come alcuni non abbiano rispetto per ciò che dovrebbe essere un simbolo di gioia e condivisione. Questo non è il Natale che Livorno merita,” ha detto. La scena, immortalata in alcuni scatti, non è solo un danno estetico, ma anche un segnale della scarsa cura e del disprezzo per gli spazi pubblici da parte di una minoranza incivile.

Un appello al senso civico

La luminaria “I Love Livorno”, oltre a essere un’installazione decorativa, rappresenta un simbolo di appartenenza e orgoglio cittadino, un messaggio di unità che, purtroppo, non è arrivato intatto al Natale. Episodi come questo sollevano interrogativi sulla necessità di una maggiore sorveglianza e, soprattutto, di un rinnovato senso civico.

Livorno è una città di grande storia e tradizione, e la responsabilità di proteggerne i simboli non dovrebbe ricadere solo sulle istituzioni, ma su ogni cittadino. L’augurio è che episodi del genere servano a sensibilizzare tutti sull’importanza del rispetto verso il patrimonio urbano e verso il messaggio di comunità che il Natale dovrebbe trasmettere.

