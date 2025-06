Home

17 Giugno 2025

TIRRENIA, 16 GIUGNO 2025 Luminare sulla spiaggia e fuochi d’artificio, Venerdì 20 giugno il primo grande evento dell’estate al Bagno degli Americani

Venerdì 20 giugno il primo grande evento estivo presso il Bagno degli Americani sarà Luminmare, la luminara edizione 2025 con i lampanini a fare capolino su tutta la spiaggia di Tirrenia, per una serata suggestiva allo scoccare del tramonto.

Il via alla serata alle ore 19 (con bar, pinseria e ristorante attivi, ma ci sarà anche il classico Take Away). Spettacolo musicale al via dalle 19.30 con i Radiokaos Acustic Duo

Intorno alle 20 il momento tanto atteso con l’accensione dei lampanini sulle biancherie, proprio come avviene tradizionalmente sui lungarni cittadini. La grande novità di quest’anno sono i fuochi d’artificio che verranno proposti direttamente dal mare, intorno alle ore 22.30. Alle ore 23 infine la serata si concluderà con il Dj Set sotto l’Hangar. per dare il via a questa entusiasmante stagione al BAM.