Luminaria Rosignano 2025: il comune ha speso 40mila euro per garantire luci in tutte le frazioni, la novità i punti Selfie 

3 Dicembre 2025

Rosignano Marittimo (Livorno) 3 dicembre 2025

Le festività natalizie si avvicinano e le classiche “lucine” hanno cominciato a scintillare in vie e piazze, anche nel territorio del Comune di Rosignano Marittimo. Per la luminaria 2025 la Giunta quest’anno ha lavorato autonomamente, attraverso i propri uffici non delegando altri soggetti. Ha affidato direttamente, dopo la comparazione di vari preventivi, la gestione della luminaria ad una ditta esperta nel settore e con referenze certe e verificate, la Mixar Srl di Serravalle Pistoiese. L’importo che il Comune ha stanziato (circa 40mila euro) è in continuità con il passato: ciò che è cambiato è la modalità di gestione che non ha coinvolto una pluralità di soggetti come nel passato ma è stata gestita solo dal Comune. L’importo stanziato da bilancio e dedicato alla luminaria ha coperto solo una parte del preventivo totale: un elenco di installazioni atto a garantire in tutte le frazioni l’illuminazione natalizia.

Il criterio che è stato seguito durante i sopralluoghi è stato quello della continuità con il passato e la sola novità della creazione di “punti selfie” in luoghi suggestivi del nostro Comune.

Il preventivo comprendeva anche tutta una serie di extra non coperti dallo stanziamento messo dal Comune per cui sono stati organizzati vari incontri per informare le diverse Proloco e associazioni che tali extra sarebbero stati facoltativamente scelti e finanziati da loro con contributi, come avviene in tutte le città italiane attraverso degli operatori economici. Su alcune frazioni l’apporto dei privati è stato massiccio, con molte adesioni e partecipazione alla luminaria 2025, su altre meno. Lo scopo che si è cercato di ottenere è il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, per avere una luminaria che fosse anche un biglietto di visita di richiamo per il nostro Comune e per la bellezza delle sue numerose frazioni. Notevole è stato il contributo di Scapigliato Srl, la nostra società partecipata, che ha contribuito alla luminaria 2025 ed un ringraziamento particolare al suo amministratore unico Francesco Girardi che ha fatto una donazione a titolo personale per questo progetto.