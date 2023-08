Home

Luna (Acquario) Sestile Giove (Ariete): come sfruttare al meglio questa energia positiva

31 Agosto 2023

31 agosto 2023 – Luna (Acquario) Sestile Giove (Ariete): come sfruttare al meglio questa energia positiva

La Luna è il nostro satellite naturale, che influisce sulle nostre emozioni, sul nostro umore e sul nostro inconscio. Giove è il pianeta della fortuna, della crescita e dell’espansione. Quando la Luna forma un aspetto armonioso con Giove, come il sestile, si crea una combinazione di energia positiva, ottimismo e generosità.

Il sestile è un aspetto di 60 gradi tra due pianeti, che indica una collaborazione e una facilitazione tra le loro energie. Il sestile è considerato un aspetto benefico, che porta opportunità e benefici.

La Luna in Acquario è una Luna originale e innovativa, che ci spinge a essere più liberi e indipendenti. Questa Luna ci aiuta a esprimere la nostra creatività e la nostra originalità, ma anche a cercare nuove esperienze e stimoli. La Luna in Acquario ci rende più aperti e disponibili, soprattutto sul piano sociale. Questa Luna ci invita a connetterci con gli altri, a condividere le nostre idee e i nostri ideali, a partecipare a cause collettive o umanitarie.

Giove in Ariete è un pianeta entusiasta e avventuroso, che ci spinge a essere più coraggiosi e impulsivi. Questo pianeta ci aiuta a espandere i nostri orizzonti e le nostre possibilità, ma anche a osare e a innovare. Giove in Ariete ci rende più ambiziosi e determinati, soprattutto sul piano professionale. Questo pianeta ci offre opportunità di crescita e di sviluppo, ma anche di cambiamento e di miglioramento.

Quando la Luna in Acquario forma un sestile con Giove in Ariete, si crea una sinergia tra queste due energie positive, che ci porta benefici su vari livelli:

Sul piano emotivo, questo sestile ci rende più ottimisti e fiduciosi, ma anche più generosi e altruisti. Possiamo vivere delle emozioni intense e profonde, ma anche divertenti e variabili. Possiamo esprimere i nostri sentimenti in modo autentico ed equilibrato, senza reprimere o esagerare.

Sul piano sociale, questo sestile ci rende più comunicativi e affascinanti, ma anche più solidali e innovativi. Possiamo instaurare delle relazioni armoniose e stimolanti, sia con il partner che con le persone che ci interessano. Possiamo condividere le nostre passioni e i nostri progetti, ma anche partecipare a gruppi o associazioni che condividono i nostri interessi o i nostri valori.

Sul piano professionale, questo sestile ci rende più creativi e originali, ma anche più coraggiosi e determinati. Possiamo affrontare le sfide con intelligenza e fantasia, ma anche con spirito di iniziativa e di indipendenza. Possiamo ottenere dei riconoscimenti o delle gratificazioni per le nostre doti e per la nostra professionalità.

Sul piano economico, questo sestile ci rende più fortunati e audaci, ma anche più prudenti e oculati. Possiamo sfruttare le opportunità di guadagno o di investimento che si presentano, ma anche gestire il nostro bilancio con saggezza e moderazione. Possiamo concederci qualche piccolo sfizio o qualche regalo, senza compromettere la nostra stabilità.

Come sfruttare al meglio questa energia positiva

Per sfruttare al meglio l’energia positiva del sestile tra la Luna in Acquario e Giove in Ariete, possiamo seguire questi consigli:

Essere aperti al dialogo e alla comunicazione con gli altri, cercando di ascoltare le opinioni diverse dalle nostre o di partecipare a discussioni stimolanti o divertenti.

Siete flessibili e adattabili alle situazioni impreviste o alle novità che possono presentarsi durante questo transito, cercando di non fossilizzarci su schemi o abitudini troppo rigidi o limitanti.

Essere consapevoli delle nostre emozioni e dei nostri sentimenti, cercando di esprimerli in modo autentico ed equilibrato, senza reprimere o esagerare.

Essere creativi e originali, cercando di fare qualcosa di diverso dal solito o di sperimentare nuove attività o hobby.

Dovete essere generosi e altruisti, cercando di condividere le nostre risorse o le nostre capacità con le persone care o con le cause nobili.

