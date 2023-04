Home

14 Aprile 2023

Luna calante in Acquario

La Luna Calante in Acquario è un fenomeno astrologico che può avere un forte impatto sul tuo stato d’animo e sulle tue emozioni. Questo periodo può portare a un senso di inquietudine, di disorientamento e di confusione, ma può anche essere un’opportunità per liberarsi da vecchi schemi e abitudini che non ti servono più.

Per i segni zodiacali dell’Ariete, del Cancro, della Bilancia e del Capricorno, questa fase lunare può portare a un senso di frustrazione e di difficoltà nel comunicare con gli altri. È importante mantenere la calma e cercare di esprimere i propri pensieri in modo chiaro e diretto.

Per i segni zodiacali del Toro, del Leone, dello Scorpione e dell’Acquario, questa fase lunare può portare a una maggiore creatività e inventiva. È un momento favorevole per sperimentare nuove idee e per provare nuove attività.

Per i segni zodiacali della Vergine, del Sagittario, del Capricorno e dei Pesci, questa fase lunare può portare a un senso di inquietudine e di insoddisfazione. È importante ascoltare il proprio istinto e cercare di capire cosa si desidera veramente.

In generale, la Luna Calante in Acquario è un momento di transizione e di cambiamento. È importante essere flessibili e aperti alle novità, e cercare di sfruttare al meglio le opportunità che questo periodo può offrire.

