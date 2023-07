Home

Luna (Capricorno) quadratura con Giove (Ariete): Come affrontare la pigrizia e l’emotività

5 Luglio 2023

5 luglio 2023 – Luna (Capricorno) quadratura con Giove (Ariete): Come affrontare la pigrizia e l’emotività

La Luna in Capricorno è un transito che vi rende più seri e responsabili, ma anche più freddi e distaccati.

Giove in Ariete, invece, è un transito che vi rende più ottimisti e generosi, ma anche più impulsivi e avventati.

Quando questi due corpi celesti formano una quadratura, cioè un angolo di 90 gradi tra di loro, si crea una tensione tra due modi diversi di affrontare la vita.

Da una parte, avete voglia di espandervi e di divertirvi, dall’altra, vi sentite limitati e oppressi dalle responsabilità e dalle regole.

Questa quadratura può farvi sentire molto pigri. Potreste non avere voglia di far altro che stare sul vostro divano tutto il giorno a mangiare patatine e gelato, e bere delle bibite.

Questo comportamento, però, non vi farà bene né al corpo né alla mente. Potreste infatti ingrassare, sentirvi stanchi e depressi, e perdere la fiducia in voi stessi. Inoltre, potreste trascurare i vostri doveri e i vostri impegni, e creare dei problemi con le persone che vi circondano.

Per evitare di cadere nella pigrizia, cercate di mantenere una routine quotidiana che vi dia un senso di ordine e di sicurezza. Fatevi una lista delle cose da fare e cercate di portarle a termine con costanza e disciplina. Premiatevi con delle pause e con dei momenti di relax, ma senza esagerare.

Cercate anche di fare un po’ di attività fisica, magari all’aria aperta, per stimolare il vostro metabolismo e il vostro umore.

Non è un buon momento per investire soldi nel mercato immobiliare, o nella decorazione e nel restauro della vostra casa.

Potreste infatti essere troppo ottimisti o ingenui, e cadere in delle trappole o in delle illusioni. Potreste anche spendere troppo o male, e pentirvene dopo.

Se avete dei progetti in questo ambito, aspettate che la quadratura si sia sciolta, o chiedete il parere di una persona esperta e affidabile.

Non è un buon momento nemmeno per correre dei rischi o per giocare d’azzardo, perché vi sentirete troppo coinvolti emotivamente.

Potreste infatti essere troppo impulsivi o irrazionali, e perdere il controllo della situazione. Potreste anche essere troppo orgogliosi o arroganti, e non accettare i consigli o le critiche degli altri.

Se avete voglia di sfidare la sorte, fate attenzione a non esagerare o a non mettere in gioco troppo. Siate prudenti e moderati, e non lasciatevi trascinare dalle emozioni negative.

Se siete donne, potreste avere dolori in grembo, ai fianchi e alla schiena durante il vostro ciclo mestruale.

Questo è dovuto al fatto che la Luna in Capricorno vi rende più sensibili alle variazioni ormonali e alle tensioni muscolari. P

er alleviare i fastidi, cercate di rilassarvi con dei bagni caldi, dei massaggi o delle tisane. Evitate anche di mangiare cibi troppo grassi o piccanti, che potrebbero irritare il vostro stomaco o il vostro intestino. Cercate invece di seguire una dieta equilibrata e ricca di fibre, frutta e verdura.

