Luna da Acquario a in Pesci? Scopri come cambia il tuo oroscopo

8 Luglio 2023

La Luna è il satellite naturale della Terra e il suo moto intorno al nostro pianeta influenza molti aspetti della nostra vita, dal ciclo delle maree al nostro umore. La Luna cambia segno zodiacale ogni due o tre giorni, portando con sé delle diverse energie e influenze sui vari segni. In questo articolo vedremo come cambia l’influenza della Luna quando passa dal segno dell’Acquario a quello dei Pesci, cosa che avverrà domani 8 luglio 2023 alle ore 18:00.

Luna in Acquario

La Luna in Acquario è una Luna futurista, originale e anticonformista. Chi ha la Luna in Acquario nel proprio tema natale è una persona indipendente, eccentrica e progressista, con un forte bisogno di sperimentare la vita e di circondarsi di rapporti sociali. Non è facile per questa persona entrare in contatto con emozioni e sentimenti, in certa misura può sembrare fredda e distaccata. Dà molta importanza ai rapporti umani, all’amicizia e alla tolleranza. Non ama i rapporti vincolanti o controllanti, quando incontra un partner che condivide con lei la sua stessa visione del mondo, è capace però di profonda lealtà e dedizione.

Quando la Luna transita nel segno dell’Acquario, tutti noi possiamo sentirci più liberi, originali e innovativi. È un momento favorevole per esprimere la nostra individualità, per cercare nuovi stimoli e nuove esperienze, per aprirci al cambiamento e al progresso. Possiamo sentirci più socievoli, tolleranti e solidali verso gli altri, ma anche più distaccati, razionali e imprevedibili. È un momento adatto per coltivare le nostre amicizie, per partecipare a gruppi o movimenti sociali, per sostenere cause umanitarie o ambientaliste.

I segni d’aria (Gemelli, Bilancia e Acquario) sono i più favoriti da questo transito lunare, che li rende più brillanti, comunicativi e creativi. I segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) sono anch’essi stimolati da questa Luna, che li rende più dinamici, entusiasti e avventurosi. I segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno) possono invece trovare questa Luna un po’ troppo instabile, eccentrica e distante dai loro valori pratici e materiali. I segni d’acqua (Cancro, Scorpione e Pesci) possono infine trovare questa Luna un po’ troppo fredda, razionale e indifferente ai loro bisogni emotivi e sentimentali.

Luna in Pesci

La Luna in Pesci è una Luna romantica, sognatrice e un po’ sfuggente. Chi ha la Luna in Pesci nel proprio tema natale è una persona sensibile, intuitiva e spirituale, con un forte bisogno di fusione totale con l’universo e di appartenere ad un Tutto, dove i confini sono indefiniti. È una persona molto empatica, altruista e compassionevole verso gli altri, ma anche molto vulnerabile, impressionabile e influenzabile. Ha una grande fantasia, una ricca immaginazione e una spiccata creatività artistica. In amore cerca un partner che sia capace di comprenderla a livello profondo, di proteggerla dalle durezze del mondo e di farla sognare.

Quando la Luna transita nel segno dei Pesci, tutti noi possiamo sentirci più romantici, sognatori e spirituali. È un momento favorevole per esprimere la nostra sensibilità, per cercare il contatto con il nostro inconscio e con il divino, per aprirci alla magia e al mistero. Possiamo sentirci più empatici, altruisti e compassionevoli verso gli altri, ma anche più vulnerabili, impressionabili e confusi. È un momento adatto per coltivare le nostre emozioni, per dedicarci all’arte, alla musica o alla poesia, per meditare, pregare o fare yoga.

I segni d’acqua (Cancro, Scorpione e Pesci) sono i più favoriti da questo transito lunare, che li rende più dolci, affettuosi e ispirati; mentre I segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno) sono anch’essi stimolati da questa Luna, che li rende più teneri, pazienti e devoti. I segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) possono invece trovare questa Luna un po’ troppo passiva, illusoria e irrazionale. Per quello che riguarda i segni d’aria (Gemelli, Bilancia e Acquario); possono infine trovare questa Luna un po’ troppo emotiva, irrazionale e indistinta.

In conclusione:

La Luna in Acquario e in Pesci sono due posizioni molto diverse tra loro, che portano con sé delle diverse influenze sui vari segni zodiacali. La Luna in Acquario è una Luna futurista, originale e anticonformista, che stimola la nostra libertà, la nostra creatività e la nostra socialità. La Luna in Pesci è una Luna romantica, sognatrice e un po’ sfuggente, che stimola la nostra sensibilità, la nostra spiritualità e la nostra empatia. Entrambe le Lune hanno i loro pregi e i loro difetti, a seconda del nostro segno zodiacale e del nostro tema natale. L’importante è saper cogliere il meglio di ogni fase lunare e di armonizzare le nostre energie con quelle della Luna.

