Luna da Capricorno a Acquario: da una Luna seria e responsabile a una Luna libera e innovativa

30 Agosto 2023

Luna da Capricorno a Acquario: da una Luna seria e responsabile a una Luna libera e innovativa

30 agosto 2023

Transito della Luna da Capricorno a Acquario: cosa significa per noi

La Luna è il nostro satellite naturale, che influisce sulle nostre emozioni, sul nostro umore e sul nostro inconscio. La Luna cambia segno zodiacale ogni due o tre giorni, portando con sé le caratteristiche e le sfumature di ogni segno. Il transito della Luna da un segno all’altro è un evento astrologico che ci offre l’opportunità di sintonizzarci con le energie lunari e di cogliere i messaggi che ci invia.

Domani, 30 agosto 2023, la Luna passerà dal segno del Capricorno a quello dell’Acquario. Il transito avverrà alle ore 10:00 AM (ora italiana). Vediamo cosa significa questo passaggio e come possiamo viverlo al meglio.

La Luna in Capricorno

La Luna in Capricorno è una Luna seria e responsabile, che ci spinge a essere più disciplinati e organizzati. Questa Luna ci aiuta a raggiungere i nostri obiettivi con pazienza e perseveranza, ma anche con senso del dovere e della realtà. La Luna in Capricorno ci rende più ambiziosi e determinati, ma anche più cauti e prudenti.

Questa Luna può anche renderci più freddi e distaccati, soprattutto sul piano emotivo. Potremmo sentirci più soli e isolati, o più critici e severi verso noi stessi e verso gli altri. La Luna in Capricorno ci chiede di essere più maturi e consapevoli, ma anche di non trascurare il nostro lato sensibile e umano.

La Luna in Acquario

La Luna in Acquario è una Luna originale e innovativa, che ci spinge a essere più liberi e indipendenti. Questa Luna ci aiuta a esprimere la nostra creatività e la nostra originalità, ma anche a cercare nuove esperienze e stimoli. La Luna in Acquario ci rende più aperti e disponibili, soprattutto sul piano sociale. Questa Luna ci invita a connetterci con gli altri, a condividere le nostre idee e i nostri ideali, a partecipare a cause collettive o umanitarie.

Questa Luna può anche renderci più ribelli e imprevedibili, soprattutto sul piano emotivo. Potremmo sentirci più irrequieti e nervosi, o più eccentrici e provocatori. La Luna in Acquario ci chiede di essere più autentici e originali, ma anche di non trascurare il nostro lato razionale e pratico.

Come vivere il transito della Luna da Capricorno a Acquario

Il transito della Luna da Capricorno a Acquario è un evento astrologico che ci offre l’opportunità di passare da una modalità più seria e responsabile a una modalità più libera e innovativa. Questo transito può portare dei cambiamenti nella nostra vita personale e professionale, ma anche nella nostra vita emotiva e sociale.

Per vivere al meglio questo transito, possiamo seguire questi consigli:

Concludere i progetti o i compiti che abbiamo iniziato con la Luna in Capricorno, cercando di essere il più possibile efficienti ed efficaci.

Approfittare della Luna in Acquario per dare spazio alla nostra creatività e alla nostra originalità, cercando di fare qualcosa di diverso dal solito o di sperimentare nuove attività o hobby.

Essere aperti al dialogo e alla comunicazione con gli altri, cercando di ascoltare le opinioni diverse dalle nostre o di partecipare a gruppi o associazioni che condividono i nostri interessi o i nostri valori.

Essere flessibili e adattabili alle situazioni impreviste o alle novità che possono presentarsi durante questo transito, cercando di non fossilizzarci su schemi o abitudini troppo rigidi o limitanti.

Essere consapevoli delle nostre emozioni e dei nostri sentimenti, cercando di esprimerli in modo autentico ed equilibrato, senza reprimere o esagerare.

