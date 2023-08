Home

Luna da Sagittario a Capricorno: come cambia il nostro umore

28 Agosto 2023

28 agosto 2023 – Luna da Sagittario a Capricorno: come cambia il nostro umore

La Luna, il pianeta delle emozioni e dell’istinto, cambia segno ogni due o tre giorni, influenzando il nostro umore e il nostro comportamento. Oggi, 28 agosto 2023, la Luna lascia il segno del Sagittario, dove si trovava da venerdì 25 agosto, e entra nel segno del Capricorno alle ore 17:00. Cosa significa questo cambiamento per noi e per le nostre relazioni?

Quando la Luna è in Sagittario, siamo più ottimisti, entusiasti e avventurosi. Ci sentiamo spinti a esplorare nuovi orizzonti, sia fisici che mentali, e a cercare il senso della vita. Siamo più aperti e tolleranti verso gli altri, e ci piace condividere le nostre idee e le nostre passioni. Le relazioni con gli amici, con i fratelli e le questioni sociali ci toccano fortemente. Questo è il momento migliore per fare qualcosa di folle in compagnia, ma anche per impegnarsi in cause sociali.

Quando la Luna entra nel segno del Capricorno, invece, siamo più seri, responsabili e ambiziosi. Ci sentiamo spinti a raggiungere i nostri obiettivi, a dimostrare il nostro valore e a guadagnare il rispetto degli altri. Siamo più chiusi e riservati verso gli altri, e ci piace avere il controllo della situazione. Le relazioni con i genitori, con i capi e le questioni professionali ci toccano fortemente. Questo è il momento migliore per fare qualcosa di utile e di concreto, ma anche per pianificare il futuro.

Come possiamo sfruttare al meglio questo passaggio lunare? Possiamo approfittare della prima parte della giornata per divertirci e per ampliare i nostri orizzonti, senza preoccuparci troppo delle conseguenze. Possiamo poi approfittare della seconda parte della giornata per mettere ordine e per dedicarci ai nostri doveri, senza trascurare i nostri sentimenti. In questo modo, potremo vivere una giornata equilibrata e soddisfacente.

