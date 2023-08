Luna in Bilancia in quadratura con Venere in Cancro: attenzione ai conflitti emotivi

Home

23 Agosto 2023

La Luna è il pianeta che rappresenta le nostre emozioni, i nostri umori e i nostri bisogni. Venere è il pianeta che rappresenta l’amore, la bellezza e l’armonia. Quando questi due pianeti formano un aspetto di quadratura, cioè un angolo di 90 gradi, si crea una tensione tra le loro energie, che può portare a problemi nelle relazioni, nella creatività e nel benessere.

La Luna in Bilancia è una Luna equilibrata, diplomatica e socievole. Cerca di armonizzare le proprie emozioni con quelle degli altri, evitando i conflitti e cercando il dialogo. Venere in Cancro è una Venere sensibile, protettiva e familiare. Esprime il suo amore attraverso la cura, la tenerezza e la dedizione. Ama sentirsi sicura e appartenente a un gruppo.

Quando la Luna in Bilancia forma una quadratura con Venere in Cancro, si crea una situazione di contrasto tra il bisogno di armonia e quello di sicurezza. Da una parte, si cerca di essere gentili e accomodanti con gli altri, dall’altra si tende a essere emotivi e possessivi con le persone care. Questo può portare a litigi, incomprensioni e gelosie, soprattutto con le figure femminili o materne.

Non è un buon momento per creare nuovi legami emotivi, perché si potrebbe essere troppo dipendenti o esigenti con il partner. Si potrebbe anche avere difficoltà a esprimere i propri sentimenti in modo chiaro e coerente, oscillando tra freddezza e calore. Meglio evitare le discussioni accese e cercare di mantenere la calma e la lucidità.

Anche la creatività può risentire di questo aspetto. Si potrebbe avere voglia di esprimersi attraverso forme artistiche o estetiche, ma non riuscire a trovare il giusto equilibrio tra forma e contenuto. Si potrebbe essere insoddisfatti del proprio lavoro e distruggerlo subito dopo averlo fatto. Si potrebbe anche avere un gusto troppo soggettivo o nostalgico, che non piace agli altri.

Infine, anche il benessere fisico può essere influenzato da questo aspetto. Le donne potrebbero avere dei crampi o dell’irritabilità dovuta alla sindrome premestruale. Si potrebbe anche avere una maggiore sensibilità agli sbalzi di temperatura o alle allergie. Si consiglia di curare la propria alimentazione e idratazione, evitando gli eccessi di dolci o di alcol.

In conclusione, la Luna in Bilancia quadrata a Venere in Cancro è un aspetto che richiede attenzione e pazienza. Si tratta di gestire le proprie emozioni in modo equilibrato e armonioso, senza lasciarsi sopraffare dalle paure o dalle insicurezze. Si tratta anche di rispettare le emozioni altrui, senza pretendere troppo o dare troppo poco. Se si riuscirà a trovare il giusto compromesso tra razionalità e sensibilità, si potrà superare questo momento difficile e trarne degli insegnamenti preziosi.

