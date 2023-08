Fenomeni Astrologici

23 Agosto 2023

23 agosto 2023 – Luna in Bilancia in sestile con Mercurio in Leone: il momento giusto per comunicare e viaggiare

La Luna è il pianeta che rappresenta le nostre emozioni, i nostri umori e i nostri bisogni. Mercurio è il pianeta che rappresenta la mente, la comunicazione e i viaggi. Quando questi due pianeti formano un aspetto di sestile, cioè un angolo di 60 gradi, si crea una situazione di armonia e di facilità tra le loro energie, che può portare a opportunità e benefici nel campo della comunicazione e dei viaggi.

La Luna in Bilancia è una Luna equilibrata, diplomatica e socievole. Cerca di armonizzare le proprie emozioni con quelle degli altri, evitando i conflitti e cercando il dialogo. Mercurio in Leone è un Mercurio brillante, creativo e generoso. Esprime la propria mente attraverso la parola, il gesto e l’immagine. Ama essere al centro dell’attenzione, divertire e impressionare.

Quando la Luna in Bilancia forma un sestile con Mercurio in Leone, si crea una situazione di sintonia tra il cuore e la mente. Si ha la capacità di comunicare in modo efficace, persuasivo e affascinante, sia a livello verbale che non verbale. Si ha anche la voglia di viaggiare, di conoscere nuove persone e luoghi, di ampliare i propri orizzonti.

È il momento giusto per il marketing, la pubblicità e le pubbliche relazioni. Si può sfruttare il proprio carisma e la propria creatività per promuovere se stessi o i propri prodotti, per attirare clienti o sponsor, per fare networking o collaborazioni. Si può anche usare il proprio senso dell’umorismo e della simpatia per intrattenere o persuadere il pubblico.

È anche il momento giusto per mantenere i contatti con la propria famiglia e i propri amici. Si può spendere molto tempo a comunicare con loro su Zoom o su chat di gruppo WhatsApp, scambiandosi novità, consigli, affetto. Si può anche organizzare delle riunioni o delle feste in presenza o a distanza, per rafforzare i legami e divertirsi insieme.

È infine il momento giusto per acquistare un’auto e fare un viaggio. Si può approfittare delle offerte o dei finanziamenti disponibili per comprare il mezzo di trasporto che si desidera, magari uno sportivo o lussuoso. Si può anche pianificare una gita o una vacanza in un luogo che stimoli la curiosità e l’avventura, magari esotico o insolito.

Anche le relazioni amorose possono trarre beneficio da questo aspetto. Se si va ad appuntamenti romantici si avranno delle ottime conversazioni, basate sull’intesa intellettuale e emotiva. Si potrà anche mostrare il proprio fascino e la propria generosità, facendo colpo sul partner. Se si ha già una relazione stabile si potrà comunicare in modo chiaro e sincero con il proprio partner, senza problemi o fraintendimenti.

In conclusione, la Luna in Bilancia sestile a Mercurio in Leone è un aspetto che favorisce la comunicazione e i viaggi. Si tratta di sfruttare le proprie doti di eloquenza e di creatività, per esprimersi al meglio e per raggiungere i propri obiettivi. Si tratta anche di godersi le proprie relazioni sociali e affettive, senza trascurare nessuno. Se si riuscirà a trovare il giusto equilibrio tra cuore e mente, si potrà vivere questo momento in modo positivo e gratificante.