Luna in Bilancia: la ricerca dell’armonia e dell’amore

8 Marzo 2023

8 marzo 2023 – Il nostro satellite entra oggi nel segno della Bilancia alle ore 15.41, vediamo cosa comporta

La Luna in Bilancia è un evento celestiale che ci dona una scia di gioia e felicità. La sua energia ci avvolge in una sensazione di apertura e ci spinge ad abbracciare l’armonia in ogni aspetto della nostra vita. Siamo inondati dal desiderio di trovare equilibrio e armonia nelle nostre relazioni, e l’amore e la collaborazione sono al centro dei nostri pensieri.

Il nostro stato d’animo diventa romantico, portandoci ad apprezzare e dedicare molte ore al nostro partner. Ci sentiamo aperti a nuove conoscenze e avventure, pronti ad esplorare nuovi mondi e nuove idee. La Luna in Bilancia ci invita a trovare un equilibrio nella nostra vita, sia emotivamente che fisicamente, e a trovare un senso di pace interiore.

Questa fase lunare ci invita a prendere in considerazione le nostre relazioni e il modo in cui interagiamo con gli altri. Ci incoraggia a rafforzare i nostri legami, a rispettare e apprezzare gli altri, e ad abbracciare la bellezza dell’arte e della cultura.

Quindi, goditi questa magica fase lunare e lasciati trasportare dalla sua energia armoniosa e romantica, pronti ad accogliere le meraviglie della vita e dell’universo

