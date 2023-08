Home

23 Agosto 2023

23 agosto 2023 – Luna in Bilancia opposta a Giove e Urano in Ariete: attenzione ai conflitti con la legge e l’autorità

La Luna è il pianeta che rappresenta le nostre emozioni, i nostri umori e i nostri bisogni. Giove è il pianeta che rappresenta la crescita, l’espansione e la fortuna. Urano è il pianeta che rappresenta il cambiamento, l’innovazione e la ribellione. Quando questi tre pianeti formano un aspetto di opposizione, cioè un angolo di 180 gradi, si crea una situazione di contrasto tra le loro energie, che può portare a problemi con la legge, l’autorità e le relazioni.

La Luna in Bilancia è una Luna equilibrata, diplomatica e socievole. Cerca di armonizzare le proprie emozioni con quelle degli altri, evitando i conflitti e cercando il dialogo. Giove e Urano in Ariete sono due pianeti dinamici, impulsivi e indipendenti. Esprimono il loro potenziale attraverso l’azione, l’iniziativa e l’affermazione. Amano la libertà, l’avventura e la novità.

Quando la Luna in Bilancia si oppone a Giove e Urano in Ariete, si crea una situazione di tensione tra il bisogno di armonia e quello di libertà. Da una parte, si cerca di essere gentili e accomodanti con gli altri, dall’altra si tende a essere esuberanti e ribelli con le regole. Questo può portare a litigi, incomprensioni e rotture, soprattutto con le figure di autorità o di legge.

Non è un buon momento per rispettare le norme o i limiti imposti dalla società, perché si potrebbe essere inclini alla stravaganza e allo spreco. Si potrebbe anche avere difficoltà a controllare i propri impulsi o le proprie emozioni, agendo in modo irrazionale o irresponsabile. Si potrebbe incorrere in sanzioni, multe o denunce, se si violano le leggi o i diritti altrui.

Anche le relazioni amorose possono risentire di questo aspetto. Si potrebbe avere voglia di sperimentare nuove esperienze o persone, ma non riuscire a trovare il giusto equilibrio tra il dare e il ricevere. Si potrebbe anche avere conflitti, problemi o danni con il partner attuale o potenziale, se si manifesta troppo egoismo o indifferenza. Si potrebbe verificare un allontanamento tra voi e i vostri cari.

In conclusione, la Luna in Bilancia opposta a Giove e Urano in Ariete è un aspetto che richiede attenzione e prudenza. Si tratta di gestire le proprie emozioni in modo equilibrato e responsabile, senza lasciarsi sopraffare dalle tentazioni o dalle provocazioni. Si tratta anche di rispettare le regole e l’autorità, senza rinunciare alla propria individualità e creatività. Se si riuscirà a trovare il giusto compromesso tra armonia e libertà, si potrà superare questo momento difficile e trarne degli insegnamenti preziosi.

