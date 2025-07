Home

Oroscopo

Fenomeni Astrologici

Luna in Bilancia: ottima giornata per chi è in coppia e per chi vuole conoscere nuove persone (Video)

Fenomeni Astrologici

28 Luglio 2025

Luna in Bilancia: ottima giornata per chi è in coppia e per chi vuole conoscere nuove persone (Video)

Luna in Bilancia: ottima giornata per chi è in coppia e per chi vuole conoscere nuove persone

Il 29 luglio 2025, alle 7:45 del mattino, la Luna entra nel segno della Bilancia, portando con sé un’ondata di leggerezza, bellezza e desiderio di armonia. Dopo giorni magari più caotici o pratici, ora sentiamo il bisogno di ristabilire equilibrio, di stare bene con noi stessi… ma soprattutto con gli altri.

È una Luna che ci invita a cercare il giusto tono nei rapporti, ad abbassare i toni se ci sono state tensioni, ad aprire il cuore e le braccia a chi ci fa stare bene. Il dialogo diventa più dolce, più gentile. In questo passaggio lunare, l’amore e le relazioni si fanno protagonisti. Abbiamo voglia di condividere, di ascoltare, di vivere momenti romantici.

Ottima giornata per chi è in coppia, ma anche per chi vuole conoscere nuove persone: siamo più aperti, disponibili, pronti a lasciarci coinvolgere senza forzature. Le relazioni sono al centro, ma non solo quelle amorose: anche le amicizie, le collaborazioni, persino i rapporti di lavoro possono godere di un’energia più pacata e cooperativa.

C’è un senso profondo di equilibrio che desideriamo ritrovare: nei sentimenti, nei pensieri, nelle scelte. È una Luna che ama la bellezza, le cose ben fatte, l’arte, la musica. Approfittiamone per fare qualcosa che ci nutre esteticamente, che ci fa sentire in pace col mondo.

Perché oggi, più che mai, siamo alla ricerca di connessioni vere, sincere, armoniose. E questa Luna ci ricorda che l’equilibrio, quando nasce dall’amore, può diventare forza.

Luna in Bilancia: ottima giornata per chi è in coppia e per chi vuole conoscere nuove persone