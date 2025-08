Home

4 Agosto 2025

Luna in Capricorno: meno cuore più testa, dovere e ambizioni

A partire dalle 19:00 di martedì 4 agosto, la Luna entra nel segno del Capricorno, segnando un cambio di passo netto e deciso nel cielo astrologico.

Dopo giorni più flessibili o emotivi, ecco che si fa spazio una nuova energia fatta di rigore, concentrazione e ambizione. La Luna in Capricorno non ama le scorciatoie: preferisce il percorso lungo, ma sicuro. Ci spinge a guardare in alto, ma con i piedi ben saldi a terra.

In queste ore, e nei prossimi due giorni, saremo portati a pensare in modo strategico. L’obiettivo non è la gratificazione immediata, ma il risultato che dura nel tempo. È il momento giusto per affrontare responsabilità rimandate, prendere decisioni importanti sul lavoro o fissare obiettivi concreti.

Ma attenzione: la Luna in Capricorno ha un piccolo limite, e va riconosciuto. La sfera affettiva potrebbe passare in secondo piano, travolta dal senso del dovere. L’intimità lascia spazio al pragmatismo, il cuore batte più lentamente, preso com’è da mille impegni.

Chi riuscirà a trovare un equilibrio tra ambizione e umanità, tra il fare e il sentire, potrà davvero avvicinarsi a una forma di successo interiore.

Quindi, in queste giornate… rimbocchiamoci le maniche, ma senza dimenticare che anche le emozioni hanno bisogno di attenzioni.

