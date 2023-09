Home

Luna in Gemelli e poi in Cancro: cosa ci riserva il cielo del 10 settembre 2023

9 Settembre 2023

Il 10 settembre 2023 la Luna transiterà nel segno dei Gemelli fino alle ore 13:00, per poi entrare nel segno del Cancro, dove resterà fino al 12 settembre. Cosa significa questo cambiamento di energia lunare per il nostro umore, le nostre relazioni e le nostre attività? Vediamolo insieme.

La Luna in Gemelli:

è una Luna comunicativa, curiosa, versatile e socievole. Stimola la nostra mente, la nostra fantasia e il nostro senso dell’umorismo. Sotto questa influenza, siamo più propensi a parlare, a scherzare, a informarci, a imparare e a scambiare idee con gli altri. Siamo anche più adattabili e flessibili alle situazioni che si presentano, ma anche più superficiali e distratti. Questa Luna favorisce le attività intellettuali, artistiche, culturali e commerciali. È un buon momento per scrivere, leggere, studiare, viaggiare, fare affari e conoscere persone nuove.

La Luna in Cancro:

è una Luna emotiva, sensibile, protettiva e familiare. Stimola il nostro cuore, la nostra memoria e il nostro bisogno di sicurezza. Sotto questa influenza, siamo più propensi a sentire, a sognare, a coccolare, a nutrire e a difendere noi stessi e i nostri cari. Siamo anche più vulnerabili e impressionabili alle emozioni altrui, ma anche più lunatici e permalosi. Questa Luna favorisce le attività domestiche, affettive, creative e spirituali. È un buon momento per stare in casa, con la famiglia o gli amici intimi, per esprimere i nostri sentimenti, per meditare, per creare e per curare il nostro benessere.

Il passaggio della Luna da Gemelli a Cancro comporta quindi un cambiamento di registro emotivo: da una fase più razionale e leggera a una fase più sentimentale e profonda. Questo può creare delle sfumature interessanti o delle tensioni contrastanti a seconda dei segni zodiacali coinvolti.

Vediamo quali sono le influenze lunari per ogni segno

Ariete: La Luna in Gemelli ti rende più vivace e brillante del solito. Approfitta di questa energia per comunicare con gli altri, per divertirti e per sperimentare cose nuove. La Luna in Cancro ti rende più dolce e sensibile del solito. Approfitta di questa energia per stare con le persone che ami, per esprimere i tuoi sentimenti e per coccolarti un po’.

Toro: La Luna in Gemelli ti rende più curioso e aperto del solito. Approfitta di questa energia per ampliare i tuoi orizzonti, per imparare qualcosa di nuovo e per fare qualche viaggio. La Luna in Cancro ti rende più nostalgico e casalingo del solito. Approfitta di questa energia per rilassarti in casa, per ricordare il passato e per goderti le piccole cose.

Gemelli: La Luna in Gemelli ti rende più te stesso che mai. Approfitta di questa energia per esprimere la tua personalità, la tua creatività e il tuo umorismo. La Luna in Cancro ti rende più emotivo e bisognoso del solito. Approfitta di questa energia per ascoltare il tuo cuore, per cercare protezione e affetto e per coltivare la tua intuizione.

Cancro: La Luna in Gemelli ti rende più socievole e spigliato del solito. Approfitta di questa energia per uscire dalla tua corazza, per fare nuove conoscenze e per alleggerire il tuo umore. La Luna in Cancro ti rende più forte e sicuro del solito. Approfitta di questa energia per mostrare il tuo amore, la tua generosità e la tua dedizione verso te stesso e verso gli altri.

Leone: La Luna in Gemelli ti rende più intelligente e originale del solito. Approfitta di questa energia per mettere in luce le tue qualità mentali, artistiche e comunicative. La Luna in Cancro ti rende più umile e sensibile del solito. Approfitta di questa energia per dimostrare la tua umanità, la tua comprensione e la tua solidarietà verso gli altri.

Vergine: La Luna in Gemelli ti rende più divertente e creativo del solito. Approfitta di questa energia per svagarti, per giocare e per inventare. La Luna in Cancro ti rende più romantico e sentimentale del solito. Approfitta di questa energia per innamorarti, per coccolare e per sognare.

Bilancia: La Luna in Gemelli ti rende più comunicativo e affabile del solito. Approfitta di questa energia per conversare, per relazionarti e per mediare. La Luna in Cancro ti rende più familiare e protettivo del solito. Approfitta di questa energia per stare con i tuoi cari, per creare armonia e per nutrire il tuo animo.

Scorpione: La Luna in Gemelli ti rende più curioso e versatile del solito. Approfitta di questa energia per informarti, per studiare e per cambiare. La Luna in Cancro ti rende più profondo e intenso del solito. Approfitta di questa energia per sentire, per trasformare e per guarire.

Sagittario: La Luna in Gemelli ti rende più allegro e spensierato del solito. Approfitta di questa energia per ridere, per viaggiare e per scommettere. La Luna in Cancro ti rende più emotivo e nostalgico del solito. Approfitta di questa energia per piangere, per ricordare e per consolarti.

Capricorno: La Luna in Gemelli ti rende più flessibile e adattabile del solito. Approfitta di questa energia per variare, per negoziare e per collaborare. La Luna in Cancro ti rende più dolce e materno del solito. Approfitta di questa energia per ammorbidire, per accudire e per proteggere.

Acquario: La Luna in Gemelli ti rende più originale e geniale del solito. Approfitta di questa energia per inventare, per innovare e per sorprendere. La Luna in Cancro ti rende più umano e solidale del solito. Approfitta di questa energia per condividere, per aiutare e per emozionarti.

Pesci: La Luna in Gemelli ti rende più vivace e fantasioso del solito. Approfitta di questa energia per creare, per comunicare e per divertirti. La Luna in Cancro ti rende più sensibile e intuitivo del solito. Approfitta di questa energia per percepire, per meditare e per guarire.

