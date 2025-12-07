Home

Luna in Leone e trigoni favorevoli: l’energia luminosa dell’8 dicembre 2025

7 Dicembre 2025

L’8 dicembre 2025 il cielo ci regala un transito luminoso e carico di energia: la Luna entra nel segno del Leone, portando sicurezza, creatività e un forte bisogno di esprimersi. È una giornata che unisce dinamismo e armonia, perfetta per ritrovare fiducia nelle proprie capacità e lasciar parlare la parte più autentica di noi.

Il Leone oggi domina la scena astrologica, mentre l’Acquario vive una fase più delicata, che richiede pazienza e introspezione. Bene invece Cancro, Bilancia e Gemelli, che possono godere di un cielo particolarmente favorevole.

La Luna in Leone forma tre trigoni davvero speciali, che influenzano profondamente queste 24 ore.

Il primo è con Venere, e rende più facile aprirsi, mostrare affetto e lasciarsi andare a gesti spontanei di tenerezza. Le relazioni diventano più calde, immediate, vere.

Il secondo trigono è con Mercurio, che dona chiarezza mentale e rende più semplice comunicare ciò che si prova. È una giornata ideale per chiarire, spiegare, parlare con sincerità ma senza tensioni.

Il terzo trigono è con Nettuno, e qui entra in gioco l’intuizione: immaginazione vivida, sensibilità profonda, capacità di percepire oltre le apparenze. È un transito che avvicina all’empatia, all’ispirazione e agli slanci creativi.

In sintesi, l’8 dicembre è una giornata che favorisce rapporti più autentici, dialoghi chiarificatori, momenti di ispirazione e decisioni coraggiose. Un cielo che invita a brillare, a fidarsi della propria luce interiore e a mettere il cuore in ciò che si fa.

https://youtube.com/shorts/VaKzqN6SYM4?feature=share

