Luna in Leone opposta a Plutone in Acquario: tensioni e trasformazioni

10 Marzo 2025

Il 10 marzo –Luna in Leone opposta a Plutone in Acquario: tensioni e trasformazioni

Oggi l’energia è intensa e carica di contrasti: la Luna in Leone si scontra con Plutone in Acquario, creando un’atmosfera carica di tensioni emotive e conflitti di potere. L’ego potrebbe giocare brutti scherzi, soprattutto nelle relazioni con le donne o con figure autoritarie. Meglio evitare litigi in famiglia, perché potrebbero emergere vecchie questioni irrisolte, soprattutto legate a beni condivisi, tasse o denaro.

Plutone porta alla luce ciò che è nascosto, e questo può rendere la giornata emotivamente impegnativa. Potreste sentire il bisogno di controllare le situazioni, ma è meglio lasciar andare e accettare ciò che non potete cambiare. Attenzione anche a influenze esterne: evitate esperienze legate al mondo psichico o pratiche spirituali improvvisate, perché potreste aprire porte indesiderate.

L’ideale è incanalare questa energia in qualcosa di costruttivo: trasformate la tensione in forza interiore, lavorate su voi stessi e affrontate le vostre ombre con coraggio. Ricordate: ogni crisi porta con sé un’opportunità di crescita.

